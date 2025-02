Ramón lamenta expulsão de Yuri e sinaliza volta de Garro ao Corinthians

O técnico Ramón Díaz, do Corinthians, não escondeu a satisfação do empate heroico do alvinegro no Dérbi contra o Palmeiras, mas lamentou a expulsão de Yuri Alberto, ocorrida no 2° tempo da partida. O argentino, que participou da entrevista coletiva pós-clássico ao lado do filho e auxiliar Emiliano, ainda confirmou o meia Garro no próximo compromisso da equipe no Campeonato Paulista, contra o São Bernardo, no domingo (9).

O que Ramón falou?

Yuri expulso. "É uma lástima que ele tenha sido advertido na primeira vez [quando chuta a bandeirinha de escanteio], não foi por jogo em si e nem por simulação. Sobre essas coisas, precisamos crescer como grupo e como jogadores. Já no segundo cartão, foi uma ação que ele fez quase sozinho para dentro. O árbitro, com a experiência de um clássico, viu o Palmeiras ficar com a bola. Ele [Raphael Claus] poderia continuar o jogo e não aconteceria nada, mas são decisões do árbitro. Isso nos complicou porque, em um clássico, é difícil jogar com dez, mas a equipe se portou bem."

Retorno de Garro. "Ele está trabalhando bem. Não quisemos colocá-lo hoje porque era um gramado completamente diferente, é sintético, o jogo fica mais dinâmico... mas ele está se recuperando, estamos felizes com o trabalho que ele está fazendo. Está se recuperando e, na próxima partida, deve jogar."

Hugo herói. "Sabemos a qualidade do goleiro que é o Hugo Souza. Desde o primeiro minuto que ele jogou aqui, observamos isso. Demos a titularidade e ele está respondendo muito bem. O nível dele é incrível, é um dos líderes do time e assume muita responsabilidade."

Ramón Díaz, técnico do Corinthians, durante jogo contra o Palmeiras no Paulistão Imagem: YURI MURAKAMI/ESTADÃO CONTEÚDO

Rotação do elenco. "Temos mudado muito o time devido ao número de jogos. Jogamos há dois dias e, mesmo assim, somos líderes com uma partida a mais em relação aos outros. Mesmo assim, estamos conseguindo resultados. Temos que melhorar, mas os resultados estão vindo e estamos contentes. Temos que chegar bem na Pré-Libertadores. O time tem que melhorar, mas estamos em um caminho que todos tínhamos exigido. Há partidas difíceis, como a última, em que o Novorizontino criou muito mais situações do que o Palmeiras hoje. Nas duas vezes, pegamos pênaltis. Gostamos de ganhar, mas o futebol é assim."

Crítica ao calendário. "A equipe será completamente diferente quando tivermos a possibilidade de descansar. A recuperação dos jogadores é fundamental, eles não são máquinas. Não se joga em um único país a cada dois ou três dias, só aqui se joga tanto. Ainda mais no início da temporada, quando o jogador não está fisicamente bem e precisa se adaptar a outro ritmo. Há equipes que estão treinando há três meses para este torneio. É completamente difícil. Ao longo do tempo, vamos encontrando espaços para poder recuperar. Nós nunca armamos duas vezes a equipe da mesma maneira. Isso não pode porque é preciso treinar, preparar, há lesões, recuperações... para nós, é uma experiência nova. Vamos jogar, mas vamos insistir nestas trocas porque os jogadores não são máquinas. Não queremos lesões porque vamos jogar um dos torneios mais importantes, que é a Libertadores — e é um dos nossos objetivos."

O que Emiliano falou?

Memphis Depay e Rodrigo Garro vão trocar de número no Corinthians Imagem: Adalberto Marques DiaEsportivo/Soccrates/Getty Images

Houve polêmica na troca de número entre Garro e Memphis? "Isto foi feito internamente e foi bem feito. Vocês vão ver as respostas nos próximos dias. Temos um grupo muito fechado, são caras de bem. Não queira criar polêmicas onde não há. Não existe nenhum problema, graças a Deus."

Zagueiros em campo. "A rotação existe e vai seguir existindo. Joga quem está melhor. O Tchoca jogou outro dia, o Félix também, hoje foram titulares Cacá e André. Lá na frente, vamos ver quem briga pelo lugar."

Hugo no lugar de Bidu. "Foi uma escolha pelo que havíamos feito no jogo em casa contra o Palmeiras. Os dois competem por um lugar e há muitos jogos. Não há titulares. Há base, mas podemos fazer várias trocas. Quando tem que atacar um pouco mais é o Bidu, quando tem que defender é o Hugo. Hoje, o Palmeiras atacou bastante pela direita e precisamos do Hugo."

Espelhamento tático no intervalo. "Queríamos atacar o Palmeiras mais por fora e fazer um jogo mais amplo porque nossos laterais estavam recuados. Somos profundos. A expulsão [do Yuri] acabou derrubando nossos planos. Não gostamos de empatar, tentamos ganhar sobretudo os clássicos, mas quando você está com dez, empatar e ficar em vantagem na tabela é bom."

Houve pedido por zagueiro? "Vocês não vão escutar da nossa boca falar algo sobre contratações. Encho o saco todo dia do Fabinho Soldado sobre isso. São coisas internas. Estamos felizes com o elenco que temos. Eu posso pedir, a torcida pode pedir, mas a diretoria está fazendo um esforço enorme para manter o elenco. O Corinthians passa por um momento delicado economicamente, e já sabíamos disso. Decidimos ficar porque acreditamos no projeto e no nosso trabalho. Se tivermos a chance de seguir reforçando sem afetar o clube, faremos, mas não podemos fazer o clube passar um momento ainda pior, justamente porque temos um elenco bom."

Chuvas e adiamentos em série. "Não chega a interferir, mas é muito ruim. Com o preparo mental de um clássico, ter que parar meia hora... foram três vezes. Foram momentos ruins, mas não interfere. Temos que estar preparados para isso. É ruim porque já tínhamos feito a preleção, depois falam que vai adiar por 30 minutos, 40 minutos... é ruim, mas não interfere porque todos são profissionais e temos que estar preparados para estas situações. São situações climáticas, é adaptar e seguir."

Planos mantidos. "Estamos fazendo o certo [rotação do elenco] porque não há tempo de recuperação. O elenco não consegue ter solidez de jogo porque eles não jogam continuamente. Estamos há muitos jogos neste plano e é preciso valorizar o que o grupo está fazendo. Hoje, estamos na 1ª posição geral e não é fácil."