Protagonistas do UFC 312, Dricus du Plessis e Sean Strickland discutem na coletiva de imprensa

Realizada nesta quinta-feira (6), na Austrália, a coletiva de imprensa do UFC 312 foi caótica e muito por conta de Dricus du Plessis e Sean Strickland. Na cerimônia, o sul-africano, campeão do peso-médio (84 kg) e o 'bad boy' discutiram e protagonizaram uma encarada tensa, intensificando a rivalidade entre eles. Dessa forma, os atletas deram um indício de que a revanche, a ser disputada neste sábado (8), será imperdível.

Durante a coletiva de imprensa pré-UFC 312, Du Plessis esbanjou confiança em uma nova vitória sobre o americano e prometeu buscar o nocaute do início ao fim do combate. O campeão do peso-médio reconheceu o americano como um atleta de elite e classificou a luta como 'perfeita' devido ao estilo agressivo de ambos. Por sua vez, Strickland, derrotado pelo sul-africano de forma polêmica, via decisão dividida, no duelo realizado em janeiro de 2024, contestou o resultado e assegurou que dará o troco, prometendo uma verdadeira batalha aos fãs. Empolgado, o ex-campeão provocou o rival, iniciando a discussão.

"Dricus, eu te respeito por isso, porque você luta como um maníaco, mas venci aquela luta e vou vencer essa luta. Esse homem luta como um retardado em um ônibus", declarou o americano.

Em seguida, Du Plessis não deixou barato. Conhecido por seu 'trash talk' afiado, o campeão do UFC deixou o rival atordoado e rindo com sua resposta, curta e grossa.

"Sim, eu luto como alguém no ônibus, mas você parece com o motorista. Até que te demitiram porque você não pode mais ficar perto de crianças com esse visual", respondeu o sul-africano.

Infecção por estafilococos?

Antes da coletiva de imprensa começar, Dricus, através de suas redes sociais, insinuou que o americano contraiu uma infecção por estafilococos. Em sua publicação, o campeão dos médios compartilhou uma foto comparando o Strickland da primeira luta com o da revanche e destacou um aparente furúnculo em seu braço esquerdo. Já na parte final da cerimônia, o americano tratou de negar a acusação feita pelo sul-africano e garantiu estar 100% saudável para o confronto.

"Escutem, seus filhos da p***, eu sou imune a estafilococos. Vocês veem esse bigode de m***? Eu dou estafilococos, eu não pego estafilococos. Acalmem-se, p***. Não fico doente, não me machuco e não pego estafilococos. Então, relaxem. Vou estar lá e vou com tudo e com força. Até a p*** da morte, holandês!", concluiu o ex-campeão.

Encarada tensa

Como não poderia ser diferente, os tops do peso-médio do UFC e rivais declarados protagonizaram uma encarada tensa. Em posição de guarda, Du Plessis adotou uma postura séria. Por outro lado, Strickland, que geralmente se diverte ao ficar frente a frente com os adversários, fez questão de olhar o sul-africano nos olhos e apenas riu no final.