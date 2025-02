Perfil do estádio do Corinthians manda indireta após Allianz ficar alagado

O perfil oficial da Neo Química Arena, estádio do Corinthians, fez uma "provocação" após o início de Palmeiras x Corinthians ser adiado, nesta quinta-feira (6), por causa de alagamento no Allianz Parque, palco do clássico pela sétima rodada do Paulistão.

O que aconteceu

A Neo Química Arena postou uma foto do gramado do estádio na noite quinta-feira (6). A casa do Corinthians marcou o perfil oficial do Paulistão e afirmou que o palco estava "bem" para o jogo.

Paulistão, por aqui está tudo bem. Bora para o jogo? Neo Química Arena nas redes sociais

Allianz alaga, e jogo é adiado

O clássico foi adiado por 30 minutos. A decisão foi tomada pelo árbitro Raphael Claus após checagem das condições do Allianz Parque durante aquecimento.

Os dois clubes chegaram a realizar aquecimento no gramado. Além da chuva forte, pedras de granizo caíram no gramado do Allianz Parque.

A chuva formou bolhas de água embaixo do gramado do Allianz, mesmo em pedaços do campo que não estavam alagados.

Quando a chuva diminuiu, funcionários do Allianz rapidamente melhoraram a situação. Com carrinho e rodo, eles "limparam" o gramado.

A Defesa Civil de São Paulo disparou alertas para alagamentos na Zona Oeste, onde fica o Allianz Parque. A Zona Norte e o Centro também estão em estado de alerta.

Este é, pelo menos, o quinto adiamento por chuva em jogos da Série A1 do Paulistão neste ano. Antes desta partida, São Paulo x Corinthians, Santos x São Paulo, Ponte Preta x Corinthians e Noroeste x Botafogo-SP foram adiados — o último deles só foi realizado no dia seguinte.