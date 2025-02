Dérbi tem todos ingressos vendidos, mas capacidade reduzida por CarnaUOL

O clássico entre Palmeiras e Corinthians, que acontece nesta quarta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, terá capacidade reduzida para os torcedores por conta do evento CarnaUOL, que acontece no sábado (8).

O que aconteceu

O Gol Norte foi adaptado por causa da instalação do palco em frente ao setor. O setor será aberto com restrições de público, o que reduzirá a capacidade do estádio em cerca de 25% a 30%.

O Palmeiras disponibilizou 26.900 mil ingressos para o clássico desta quarta. Segundo apurou a reportagem, todas as entradas foram vendidas.

O CarnaUOL chega à sua 10ª edição e terá um lineup internacional com Christina Aguilera, Sean Paul, Steve Aoki e muito mais. Veja todos os shows e como comprar o seu ingresso.

O Palmeiras também sofreu com público reduzido na estreia no Paulistão contra a Portuguesa e jogou para 28.302 torcedores. A capacidade máxima da arena é de 43.713 pessoas em dias de jogos.

Como chegam os times

O Palmeiras está fora da zona de classificação no Grupo D. Os comandados de Abel Ferreira iniciaram a rodada com 11 pontos, enquanto a Ponte Preta tem 12 e o líder São Bernardo soma 15 — a equipe de Campinas, no entanto, tem um jogo a mais em relação ao alviverde e ao time do ABC.

O Corinthians, por sua vez, lidera o Grupo A com 18 pontos. O time de Ramon Díaz está três à frente do Mirassol, que perdeu para o São Paulo na quarta (5). Inter de Limeira e Botafogo-SP completam a chave e estão muito distantes dos dois primeiros colocados.

