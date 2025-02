Palmeiras x Corinthians: quem tem mais a perder no Dérbi? Colunistas opinam

Palmeiras e Corinthians fazem o Dérbi hoje (6) às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 7ª rodada do Paulistão.

Quem tem mais a perder? Os colunistas Arnaldo Ribeiro e Walter Casagrande debateram a questão no UOL News Esporte desta quinta (6).

Casagrande: 'Corinthians tem mais a perder'

Em relação a quem tem mais a perder, é o Corinthians, porque já perdeu do São Paulo e perdendo o Palmeiras vão ser duas derrotas em dois clássicos. E aí começa a ter aquele peso que o Corinthians teve nos últimos anos, que é ganhar poucos clássicos.

Essa questão de ter perdido pro São Paulo tem um peso pro Corinthians hoje. O empate, por exemplo, deixa o Corinthians não atrapalhar tanto, mas deixa o Corinthians com muita fome de atropelar o Santos na outra quarta-feira.

Walter Casagrande

Arnaldo: 'Palmeiras tem mais a perder'

Eu concordo com esse lado, mas aí o lado do Palmeiras como mandante e sem ter feito boas partidas, só jogou bem em Campinas, sem torcida do Palmeiras, e ainda teve aquela frustração do ano passado, inclusive com as derrotas para Botafogo e Fluminense no Allianz Parque. O Palmeiras tem mais a perder.

E tem aquela questão do clássico paulista, torcida única, do mando, da responsabilidade de quem manda, que também pesa, né?

Arnaldo Ribeiro

Casagrande: 'Mudei de ideia, os dois têm tudo a perder'

Eu concordo com o Arnaldo, até mudei minha ideia. Eu acho que é 50% a 50% - só tem a perder. Os dois tem tudo a perder numa derrota.

Mas acho o Corinthians melhor nesse momento e favorito.

Walter Casagrande

Zubeldía errou ao não colocar Ryan, diz Casão: 'Tem que regar a plantinha'

Luis Zubeldía errou ao não colocar Ryan Francisco na goleada do São Paulo sobre o Mirassol no Paulistão, afirmou o colunista Walter Casagrande.

Na opinião do colunista, o talento mostrado até agora pelo craque do título da Copinha precisa ser constantemente fomentado.

É um erro do Zubeldía no meu ponto de vista. O garoto foi o melhor jogador da Copinha, foi o artilheiro, fez aqueles dois gols de cavadinha, entrou contra a Portuguesa [no Paulistão] e decidiu o jogo. Ele está no vácuo positivo. Você não pode jogar uma ducha de água fria. Você tem que alimentar essa positividade dele.

Você tem que alimentar essa energia positiva que ele está sentindo e essa vontade de jogar. É hora do Zubeldía alimentar. É como você ter uma plantinha, cara. Você está regando, rega, vai regar, vai ter flores e tudo mais. Se você parar de regar, ela vai ficar um tempo parada, sem acontecer nada, e depois ela começa a murchar.

O murchar que estou falando é o entusiasmo, a vontade, sabe? Aquela energia positiva vai baixando. Você não pode fazer isso com o garoto. O garoto está em formação. Você tem que alimentar.

Walter Casagrande

Santos não reagiu mesmo com Neymar, diz Casão: 'Clima festivo deve parar'

O Santos não mostrou poder de reação no Paulistão na reestreia de Neymar e precisa sair do modo festivo em que entrou pelo retorno do ídolo, analisou o colunista Walter Casagrande.

O Botafogo-SP ficou com 10 jogadores, o Santos com 11 e um desses 11 era o Neymar. E não apareceu uma diferença nesse momento de 10 contra 11. O que acontece? O jogo ontem ainda teve clima festivo.

O embalo da volta dele — apresentação de sexta para o sábado, jogo do Santos, primeiro treino, segundo treino, e jogo — o clima está festivo.

O jogo de ontem valia pontos, [o Botafogo-SP] era o último colocado e continua sendo o último colocado, e o Santos não reagiu e agora tem duas pedreiras.

Walter Casagrande

