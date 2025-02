Palmeiras tem um jogador a mais, perde pênalti e empata primeiro dérbi do ano com o Corinthians

Atrasado em meia hora pela tempestade de granizo que caiu na capital paulista, o primeiro dérbi de 2025 terminou empatado por 1 a 1. No Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians fizeram um jogo de bom nível técnico. O time alviverde foi superior, dominou a maior parte do clássico, tentou de todas as maneiras, mas foi ineficiente. A equipe alvinegra, mais competente em sua estratégia, segurou o rival e voltou pra casa com um ponto. Estêvão parou em Hugo Souza e perdeu nos acréscimos o pênalti que daria vitória aos anfitriões.

Maurício marcou para os palmeirenses e Yuri Alberto, este que deixou o seu time com 10 ao ser expulso , arrancou o empate no clássico, permeado por provocações dentro e fora de campo. Antes do jogo - a cabeça de um porco foi arremessada perto de uma das entradas do Allianz Parque.

O gol cedo, marcado por Maurício, aos nove minutos, em chute seco após bonito lançamento de Piquerez, reforçou a impressão de que os anfitriões, dominantes, não dariam brechas aos visitantes. O meia-atacante é o maior protagonista palmeirense em 2025 e o artilheiro na temporada: são quatro gols em cinco partidas.

Ocorre que Richard Ríos devolveu o Corinthians ao jogo com um erro primário. Talvez por excesso de confiança, o colombiano, único volante escalado do Palmeiras escalado desde o início, resolveu driblar no campo defensivo e perdeu a bola para Depay. Inteligente, o holandês colocou Yuri Alberto na cara do gol. Desta vez o camisa 9 não perdeu. Foi à rede com uma conclusão rasteira e correu para chutar a bandeira palmeirense fincada no escanteio.

Estêvão, Veiga, Maurício e Facundo, além de Gómez, que não raro vai ao ataque, foram protagonistas das tentativas palmeirenses para retomar a vantagem no placar no segundo tempo. Mas o Corinthians resistiu, com 11 ou com 10 - depois da expulsão de Yuri Alberto em um ato de pouco inteligência ao simular uma falta em dividida com Naves.

Foi difícil para o Palmeiras reencontrar o caminho do gol porque a estratégia não foi a mais inteligência. Sem tanto repertório, o time de Abel Ferreira lançou mão de muitos cruzamentos à área. O problema é que não havia um centroavante para empurrar a bola para as redes. Rony, conhecido por sua deficiência técnica, está na lista de negociáveis e não tem sido relacionado. Nem no banco também não estava Flaco López, por opção do técnico português.

Sem um camisa 9 e sem criatividade, os anfitriões foram incapazes de vencer o bloqueio defensivo corintiano. Mayke chegou mais perto. O lateral se infiltrou na área, foi achado por Facundo Torres, e cabeceou na trave.

Estêvão, em noite pouco feliz, ainda perdeu nos acréscimos a mais importante oportunidade de vencer. Ele sofreu pênalti e, na cobrança, errou. Chutou rasteiro no canto direito, onde estava Hugo Souza, competente debaixo das traves.

O empate é bom negócio para o Corinthians, dono da melhor campanha do Paulistão. São 19 pontos, fruto de seis vitórias e um empate na competição. É líder do Grupo A, com quatro pontos a mais que o Mirassol. O cenário é confortável e a classificação ao mata-mata, iminente.

Para o Palmeiras, o resultado é frustrante, considerando o bom desempenho, e ruim porque o time alviverde se mantém distante do líder de seu grupo, o São Bernardo, que tem 16 pontos. A equipe alviverde, como a Ponte Preta, tem 12 pontos.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 1 CORINTHIANS

PALMEIRAS - Weverton; Gustavo Gómez, Murilo e Naves (Thalys); Mayke (Marcos Rocha), Richard Ríos, Raphael Veiga (Figueiredo), Maurício (Luighi) e Piquerez (Benedetti); Estêvão e Facundo Torres. Técnico: Abel Ferreira.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo (Matheus Bidu); Raniele, Alex Santana (João Pedro), Carillo (Ryan) e Igor Coronado (Talles Magno); Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

GOLS - Maurício, aos 8, e Yuri Alberto, aos 42 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

CARTÕES AMARELOS - Alex Santana.

CARTÃO VERMELHO - Yuri Alberto.

PÚBLICO - 32.029 torcedores.

RENDA - R$ 2.711.706,50.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).