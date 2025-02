Palmeiras tem Piquerez como titular, e Corinthians conta com o retorno de Matheuzinho; veja escalações

Palmeiras e Corinthians estão escalados para o Derby desta quinta-feira, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Pelo lado do mandante, Piquerez fará seu primeiro jogo como titular desde o retorno de lesão no joelho. Já o Timão conta com o Matheuzinho, que vinha sendo baixa por conta de desconforto na coxa.

O técnico Abel Ferreira optou por mandar a campo um time com três zagueiros, com Mayke como ala. No banco, a novidade é Emi Martinez, que chegou recentemente do futebol dinamarquês.

Assim, o Palmeiras está escalado com: Weverton; Gustavo Gómez, Murilo e Naves; Mayke, Richard Ríos, Raphael Veiga, Mauricio e Piquerez; Facundo Torres e Estêvão.

Seguem como desfalques para o técnico Abel Ferreira o meia Felipe Anderson e os atacantes Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

Do outro lado, o Corinthians volta a ter força máxima após poupar quase o time todo na vitória contra o Novorizontino. Além de Matheuzinho, chama a atenção a presença de Hugo na esquerda, certamente com a intenção de conter os avanços de Estêvão.

O técnico Ramón Díaz montou o Timão com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo; Raniele, Alex Santana, Carrillo e Igor Coronado; Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Corinthians segue sem contar com o meia Rodrigo Garro (transição), o zagueiro Gustavo Henrique (lesão no tendão do músculo adutor da perna direita) e o volante Maycon (transição). O jovem meio-campista Breno Bidon, por sua vez, está com a Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano.

O Palmeiras começa o duelo fora da zona de classificação para as quartas de final do Estadual. No momento, o Verdão tem 11 pontos e está atrás de São Bernardo, com 15, e Ponte Preta, com 12.

Já o Corinthians lidera o grupo A com 18 pontos, três a mais em relação ao vice Mirassol. O Timão também está no topo da classificação geral do Estadual.

A bola rola às 20 horas (de Brasília) no Allianz Parque.