Palmeiras reclama de invasão no pênalti perdido por Estêvão e vai à FPF

O Palmeiras entrará em contato com a Federação Paulista de Futebol (FPF) para reclamar de uma decisão do árbitro Raphael Claus no empate por 1 a 1 no clássico contra o Corinthians, no Allianz Parque, nesta quinta-feira (6).

O que aconteceu

O Alviverde acredita que o pênalti desperdiçado por Estêvão nos minutos finais deveria ser cobrado novamente. Um jogador do Corinthians está dentro da área na hora da cobrança — um atleta do Palmeiras também aparece na área na hora que Estêvão cobra o pênalti.

O banco alviverde alega que o lance estava em revisão no VAR quando Claus deu reinício à partida. O UOL apurou que a comissão técnica alviverde ouviu de Luiz Flávio de Oliveira, o quarto árbitro do jogo, que o lance estava em revisão no momento que o Claus apitou o reinício.

Abel Ferreira criticou a arbitragem em coletiva após a partida. O técnico português classificou o episódio como um "erro feio".

Hoje não foi só nosso time que errou. Teve alguém dentro de campo que errou feio. As imagens estão muito claras. São muito claras se viram os lances pela mesma televisão que eu vi. Se calhar, viram por outra televisão. Porque às vezes eu fico até com medo de estar vendo uma coisa e os outros estarem vendo outra televisão. Na televisão que eu vi, as imagens foram muito claras.

Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira foi aos 12 pontos e reassumiu da Ponte Preta a 2ª posição do Grupo D pelo saldo de gols. O líder São Bernardo pontuou mais uma vez e comanda a chave com 16 pontos. O Corinthians, por outro lado, aumentou a vantagem no topo do Grupo A.

O alvinegro chegou aos 19 pontos, quatro a mais em relação ao vice Mirassol — que tem um duelo a menos na tabela.