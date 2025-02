Palmeiras encaminha saída de Atuesta para o Orlando City; veja detalhes

O Palmeiras acertou a saída do meio-campista Atuesta para o Orlando City, dos Estados Unidos, nesta quinta-feira. O meio-campista de 27 anos deve rescindir seu contrato com o Verdão nos próximos dias.

A informação do acerto do colombiano com o time norte-americano foi publicado inicialmente pelo Nosso Palestra e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Na negociação, conforme apurado pela reportagem, Atuesta abriu mão de boa parte do valor a que teria direito e o clube manteve um percentual dos seus direitos econômicos.

O Palmeiras comprou Atuesta, do Los Angeles FC, em 2022, por 3,9 milhões de dólares. O atleta, inclusive, estava emprestado para este clube até o fim do último ano.

Atuesta se reintegrou ao Verdão e fez a pré-temporada na Academia de Futebol. O volante teve chances nas três primeiras rodadas neste Campeonato Paulista, contra Portuguesa, Noroeste e Santos, nenhum como titular.

O colombiano enfrenta concorrência no setor e não conseguiu se firmar na equipe. Em 2023, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisou passar por uma cirurgia que o deixou fora dos gramados por longo período.