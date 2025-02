Palmeiras defende tabu contra o Corinthians como mandante e tenta melhorar aproveitamento em casa em 2025

O Palmeiras tem compromisso marcado contra o Corinthians, nesta quinta-feira, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão entra em campo defendendo uma invencibilidade de seis anos contra o Corinthians jogando em seus domínios.

Sendo assim, o Palmeiras nunca foi derrotado no Allianz Parque desde que o técnico Abel Ferreira assumiu o comando técnico do clube. O último revés foi sob comando de Felipão, em 2 de fevereiro de 2019, pela fase de grupos do Estadual. Na oportunidade, o Timão venceu por 1 a 0, com gol de Danilo Avelar. O técnico do rival era Fábio Carille.

Desde então, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram em oito oportunidades com o Verdão como mandante. Sete desses jogos foram no Allianz Parque e um, na Arena Barueri. No Allianz, foram cinco vitórias, dois empates, sendo um deles na final do Paulista de 2020. Posteriormente, nos pênaltis, o Verdão faturou a taça.

O último confronto entre as equipes, na casa do Verdão, foi no dia 1° de julho, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, o Palmeiras venceu por 2 a 0, com gols de Fabinho e Vitor Reis. O Verdão, então, segurava uma invencibilidade de oito jogos contra o arquirrival, marca que foi quebrada no fim de 2024.

Palmeiras e Corinthians se enfrentaram pela última vez em novembro do ano passado. Em Itaquera, os donos da casa venceram o duelo por 2 a 0, com gols de Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Esse será o segundo duelo que coloca frente a frente Abel Ferreira e Ramón Díaz, no Derby. Com bom histórico no duelo, o português tenta comandar o Palmeiras à mais uma vitória em clássicos.

Neste ano, o Palmeiras tem apenas uma vitória em três jogos como mandante. Desses, dois jogos foram no Allianz: a vitória contra a Portuguesa e o empate com o Red Bull Bragantino. O outro foi uma derrota para o Novorizontino, na Arena Barueri. Fora de casa, são mais duas vitórias (Santos e Guarani) e um empate (Noroeste).

O Palmeiras é o vice-líder do Grupo D, com 11 pontos, e tenta diminuir a distância para o São Bernardo, que lidera o grupo com 15 pontos. O Corinthians, por outro lado, tem 18 e é o primeiro colocado da chave A. O Timão tem chance, inclusive, de garantir a classificação antecipada às oitavas do torneio.