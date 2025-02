Hugo pega pênalti de Estêvão, e Corinthians segura empate com o Palmeiras

O Palmeiras abriu o placar cedo, levou o empate do Corinthians e martelou depois que Yuri Alberto foi expulso. Mas Hugo Souza apareceu, pegou pênalti de Estêvão nos acréscimos e calou o Allianz Parque, definindo o 1 a 1 em jogo quente do Campeonato Paulista e ocorrido nesta quinta (6). Maurício e Yuri Alberto fizeram os gols do Dérbi.

Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira foi aos 12 pontos e reassumiu da Ponte Preta a 2ª posição do Grupo D pelo saldo de gols. O líder São Bernardo pontuou mais uma vez e comanda a chave com 16 pontos.

O Corinthians, por outro lado, aumentou a vantagem no topo do Grupo A. O alvinegro chegou aos 19 pontos, quatro a mais em relação ao vice Mirassol — que tem um duelo a menos na tabela.

O jogo começou com 30 minutos de atraso em função das chuvas que assolaram a cidade de São Paulo. O dilúvio alagou o gramado do Allianz Parque, que foi restaurado com rapidez após o trabalho de um grande contingente de funcionários.

Os clubes voltam a jogar pelo Paulistão no domingo (9). O Palmeiras encara o Água Santa fora de casa, enquanto o Corinthians recebe o São Bernardo em Itaquera.

Como foi o jogo

O Palmeiras abriu o placar cedo e dominou o 1° tempo, mas bobeou e cedeu o empate pouco antes do intervalo. O alviverde controlou o rival na maior parte dos 45 minutos, marcou com Maurício e ficou perto de ampliar em investidas de Piquerez, Estêvão e Murilo. O problema para os donos da casa é que Richard Ríos bobeou na frente de Memphis, que desarmou e deu assistência para Yuri Alberto deixar tudo igual — e tomar amarelo ao dar uma voadora na bandeirinha de escanteio.

Na etapa final, Yuri Alberto foi expulso por simular uma falta e transformou o restante do duelo em um "ataque contra defesa". Diante da pressão, Estêvão teve a bola do jogo para definir o resultado já nos acréscimos, mas viu Hugo Souza brilhar e defender o pênalti que sacramentou o empate.

Gols e destaques

Campo recuperado. A preocupação com o estado do gramado acabou em questão de segundos porque a bola rolou sem dificuldade assim que Raphael Claus apitou o início do duelo. Mesmo em boas condições, no entanto, os atletas tiveram dificuldade para atacar nos primeiros lances.

Memphis dribla, Maurício marca. Já com mais ousadia por parte dos jogadores, os donos da casa assumiram o controle e marcaram aos oito minutos, pouco depois de Memphis dar um lindo elástico que virou caneta em Naves. Piquerez, com liberdade, caprichou no lançamento e encontrou Maurício infiltrando entre os dois zagueiros alvinegros. O meia-atacante, que atuou como um falso nove, invadiu a área e não deu chances de defesa para Hugo Souza: 1 a 0.

Maurício abriu o placar para o Palmeiras ainda antes dos dez minutos de jogo Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Pressão verde. O gol não diminuiu o ímpeto dos donos da casa — muito pelo contrário. A equipe de Abel Ferreira continuou explorando os espaços dados pelo adversário e ficou no quase em tentativas de Piquerez, Estêvão e Murilo. O Corinthians tentou responder com Yuri Alberto, mas parou em Weverton.

Weverton faz milagre. Ainda acuados pelo Palmeiras, os visitantes apostaram na bola parada para empatar e, por um "pequeno-grande" detalhe, não marcou. Após escanteio da direita cobrado por Coronado, a bola desviou levemente na zaga antes de ser chutada por André Ramalho. Weverton protagonizou uma defesa milagrosa e espalmou para a linha de fundo.

Ríos perde para Memphis, e Yuri voa em empate. O Corinthians igualou o marcador pouco antes do intervalo em uma bobeada dos mandantes. Richard Ríos, ainda no campo de defesa, demorou para agir e acabou desarmado por Memphis, que girou e acionou Yuri Alberto. O camisa 9, já dentro da área, bateu cruzado, estufou as redes e, na comemoração, deu uma voadora na bandeirinha de escanteio, irritando os palmeirenses e tomando cartão amarelo: 1 a 1.

Yuri Alberto completou lance iniciado com bobeada de Richard Ríos na frente de Memphis Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Ramón espelha esquema adversário. O alvinegro voltou dos vestiários com uma substituição que deixou o esquema tático de Ramón Díaz similar ao adotado por Abel Ferreira no alviverde: o zagueiro João Pedro Tchoca entrou no lugar do volante Alex Santana e passou a formar um trio defensivo com André Ramalho e Cacá — a mudança deu mais liberdade a Matheuzinho e Hugo, que viraram alas.

Yuri simula falta e toma vermelho. Ainda controlado pelo rival, o Corinthians ficou com um a menos aos 16 minutos. Yuri Alberto recebeu lançamento na ponta esquerda e, ao tentar driblar Naves, caiu antes de ser atingido pelo zagueiro. Resultado? Raphael Claus aplicou o segundo amarelo ao atacante, que deixou o gramado mais cedo.

Trave salva o Corinthians. Martelando, o Palmeiras voltou a assustar a meta defendida por Hugo Souza. Primeiro, Piquerez obrigou o goleiro a fazer boa defesa, e depois Mayke acertou a trave após cruzamento de Facundo Torres. Em meio à blitz, Abel colocou três garotos em campo: Thalys, Luighi e Figueiredo — Marcos Rocha também entrou.

Estêvão brilha e sofre pênalti, mas Hugo defende. Os donos da casa perderam a chance de sacramentar a vitória já nos acréscimos com mágica de Estêvão. O camisa 41 fez fila pela ponta direita e acabou derrubado por Ryan já dentro da área. Claus, que havia negado uma penalidade ao alviverde pouco antes, cravou a infração e enlouqueceu o Allianz. O próprio jovem chamou a responsabilidade e bateu, mas não contava com o gigante Hugo Souza, que espalmou e definiu o empate.

Hugo Souza defendeu pênalti cobrado por Estêvão e definiu empate no Allianz Parque Imagem: GUSTAVO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1x1 CORINTHIANS

Data e horário: 6 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília)

Competição: 7ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos

Público: 32.029

Renda: R$ 2.711.706,50

Cartões amarelos: Alex Santana, Yuri Alberto (COR)

Cartões vermelhos: Yuri Alberto (COR)

Gols: Maurício (PAL), aos 8 min do 1° tempo; Yuri Alberto (COR), aos 42 min do 1° tempo

PALMEIRAS: Weverton; Naves (Thalys), Gustavo Gómez e Murilo; Mayke (Marcos Rocha), Richard Ríos, Raphael Veiga (Figueiredo) e Piquerez (Benedetti); Estêvão, Maurício (Luighi) e Facundo Torres. Técnico: Abel Ferreira

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo (Matheus Bidu); Raniele (Charles), Alex Santana (João Pedro Tchoca), Carrillo (Ryan) e Coronado (Talles Magno); Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

