Clássico entre Palmeiras e Corinthians é adiado após Allianz ficar alagado

O clássico entre Palmeiras e Corinthians, que será realizado na noite desta quinta-feira (6), no Allianz Parque, foi adiado por 30 minutos por causa das fortes chuvas que atingem a cidade de São Paulo. A partida, antes prevista para 20h (de Brasília), teve início às 20h32.

O que aconteceu

O árbitro Raphael Claus tomou a medida após o gramado do Allianz ficar alagado. Fortes chuvas atingiram a região metropolitana do estado no final da tarde e começo da noite desta quinta-feira.

Os dois clubes chegaram a realizar aquecimento no gramado. Além da chuva forte, pedras de granizo caíram no gramado do Allianz Parque.

A chuva formou bolhas de água embaixo do gramado do Allianz, mesmo em pedaços do campo que não estavam alagados. O UOL apurou que elas aconteceram porque a cortiça, que é um material leve usado no gramado sintético do Allianz, boiou. Ao boiar, ela se acumulou em algumas regiões.

Quando a chuva diminuiu, funcionários do Allianz rapidamente melhoraram a situação. Com carrinho e rodo, eles "limparam" o gramado.

A Defesa Civil de São Paulo disparou alertas para alagamentos na Zona Oeste, onde fica o Allianz Parque. A Zona Norte e o Centro também estão em estado de alerta.

Este é, pelo menos, o quinto adiamento por chuva em jogos da Série A1 do Paulistão neste ano. Antes desta partida, São Paulo x Corinthians, Santos x São Paulo, Ponte Preta x Corinthians e Noroeste x Botafogo-SP foram adiados — o último deles só foi realizado no dia seguinte.

A Federação Paulista de Futebol informa que a arbitragem e o diretor de jogo do clássico entre Palmeiras e Corinthians, no Allianz Parque, se reuniram com os dois clubes e, após uma avaliação das condições do gramado, devido à forte chuva que cai na cidade, decidiram de forma unânime adiar o início do jogo para 20h30. FPF, em nota oficial