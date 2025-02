NFL in Brasa, bares e restaurantes: veja onde torcer durante o Super Bowl

Os fãs de futebol americano já têm compromisso definido para a noite de domingo (9): o Super Bowl 59, entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, que ainda terá Kendrick Lamar comandando o consagrado show do intervalo.

O UOL lista abaixo algumas opções de locais para torcedores das duas franquias, e demais entusiastas do esporte, que queiram se reunir em algum local em São Paulo ou no Rio da Janeiro para assistirem ao duelo imperdível.

NFL in Brasa - São Paulo

Será a terceira edição do maior evento internacional do Super Bowl, organizado pela NFL e que ocorre em São Paulo. O palco é novamente a Arca, na Vila Leopoldina, e promete uma imersão completa no universo do futebol americano durante três dias, de sexta (7) a domingo (9). O Brasil é o segundo maior mercado da liga fora dos EUA, atrás somente do México, e conta com 41 milhões de fãs declarados, segundo dados atuais do Sponsorlink, do Ibope Repucom.

Desafio de field goal no NFL in Brasa. Imagem: @foto.grafiasbr

O NFL in Brasa 2025 contará com narração exclusiva da partida e diversas atrações. Rômulo Mendonça, ex-ESPN e atualmente no Prime Video, será a voz que passará as emoções do confronto. O evento também terá experiências com a bola oval, dinâmicas interativas, diversas opções de gastronomia tradicionais em jogos e NFL e shows. Marcelo D2 se apresenta na noite da véspera do duelo.

Os ingressos vão de R$ 80 a R$ 400 —opção premium com cadeira marcada. As entradas mais caras são para a viewing party do Super Bowl, que irá das 19h às 2h da madrugada, custando a partir de R$ 180.

Outras opções em São Paulo

A Disney+ organizará uma watch party inédita, com encontros de torcidas nos bares vizinhos Ômadá e Posto 6, na Vila Madalena. Os fãs dos Eagles ficarão no primeiro, enquanto o segundo receberá torcedores dos Chiefs. É esperada uma "batalha" de torcidas, com ambos os estabelecimentos caracterizados para a final da NFL. O evento ainda terá uma série de atividades interativas, incluindo desafio de Field Goal e sorteio de camisas dos times.

Boteco São Bento, em São Paulo, transmitirá o Super Bowl 59 Imagem: Divulgação/Boteco São Bento

O Boteco São Bento e o São Conrado Bar também são alternativas na capital paulista, com unidades na Vila Madalena, Itaim Bibi e Pinheiros, além de Santo André e Campinas. Ambos os locais terão telões de alta definição e diversas TVs espalhadas, com opções de comidas e bebidas típicas dos EUA.

O Beer Island Tap Hou surge como novidade. O bar abrirá pela primeira vez no domingo justamente para transmitir o jogo, oferecendo um autêntico clima de estabelecimentos de Chicago no Largo da Batata, em Pinheiros. São 15 "taps" (torneira de chope") rotativos, em 280 ml ou 470 ml, a partir de R$ 14.

Já o Canvas Bar transmitirá o jogo no maior telão fixo de hotel em São Paulo. Localizado no primeiro andar do Hilton São Paulo Morumbi, o estabelecimento terá um menu exclusivo de petiscos, criado especialmente para o evento, e promoção de cerveja.

Spirit Copa Bar - Rio de Janeiro

O estabelecimento localizado no Fairmont Rio pretende ser o ponto de encontro para fãs no coração de Copacabana. Na orla da icônica praia, hóspedes e visitantes poderão torcer e degustar uma carta de drinks personalizada, além do cardápio do bar.

Confort Hotel - Santos

O hotel que fica na Ponta da Praia terá programação especial durante a transmissão do Super Bowl. Serão quatro televisões à disposição dos clientes, entre hóspedes e visitantes, e um buffet temático. Hambúrgueres, hot dog, batata frita, frango frito, saladas e doces, entre outras opções, fazem parte do menu.

Será cobrado R$ 69 por pessoa, e quem for vestido com uma jersey de qualquer time da NFL ganhará uma cerveja. O preço para crianças de 7 a 11 anos é de R$ 39, enquanto as de até 6 anos entram de graça. As bebidas não estão incluídas no valor.