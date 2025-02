Nova Iguaçu x Botafogo: onde assistir e horário do jogo pelo Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Nova Iguaçu e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 21h45, em Moça Bonita, pela oitava rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca.

A partida terá transmissão do SporTV, em TV fechada, e Premiere, no Pay-Per-View. O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

O time da Baixada Fluminense iniciou a rodada no G4. O Nova Iguaçu tem 12 pontos e quer se manter na briga no primeiro pelotão do torneio.

O Alvinegro quer se aproximar da parte de cima da tabela. A equipe de General Severiano tem nove pontos.

O Botafogo pode apresentar novidades diante do Nova Iguaçu. Há a possibilidade de o zagueiro Bastos retornar à equipe.

Prováveis escalações

Nova Iguaçu: Lucas Maticoli; Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Renan e Ramon Pereira; Fernandinho, Igor Guilherme e João Lucas; Kennyd, Andrey Dias e Victor Rangel. Técnico: Carlos Vitor

Botafogo: John; Vitinho (Ponte), Bastos (David Ricardo), Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Matheus Martins; Igor Jesus. Técnico: Carlos Leiria

Nova Iguaçu x Botafogo -- 8ª rodada do Carioca

Local: Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 6 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Transmissão: SporTV e Premiere