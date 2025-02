Neymar surpreende com nível físico, mas não há previsão de ser titular, diz auxiliar do Santos

Era esperado que Neymar atuasse por 30 minutos, mas jogou quase uma hora em sua reestreia pelo Santos, entrando logo após o intervalo do duelo com o Botafogo de Ribeirão Preto, nesta quarta-feira, pelo Paulistão. O nível físico é visto como surpreendente pela comissão técnica do Santos. Entretanto, Pedro Malta, auxiliar da equipe de Pedro Caixinha, diz que o camisa 10 ainda tem de evoluir para ter presença mais constante em campo.

"Uma coisa é ter condição física de treino. Outra é de jogo. Surpreendeu pelo nível físico que conseguiu apresentar em todo segundo tempo", avaliou Malta, que disse não ser possível prever que Neymar vá começar jogando contra o Novorizontino, na próxima rodada.

O técnico interino explicou que Neymar deve atuar majoritariamente no meio-campo, próximo dos atacantes. Foi assim que ele entrou nesta quarta, com um recuo de Pituca. "Com a pressão dos meias adversários no Pituca, o Neymar poderia flutuar às costas deles. Foi o que tentamos fazer, com Soteldo também. Atleta como o Neymar joga em qualquer posição. Mas cremos que, na meia e à esquerda, pode ser mais efetivo."

Dos quatro cartões do Botafogo no jogo, três foram após a entrada de Neymar, incluindo a expulsão de Wallyson. As faltas excessivas são vistas como normais pela comissão técnica, mesmo quando o alvo foi o camisa 10, que volta de lesões graves. "Isso não tem como nos preocupar. É uma arma que o adversário pode usar", resumiu Malta.

O auxiliar técnico ainda defendeu que o resultado ruim não teve interferência da expectativa pela estreia de Neymar. "Em momento algum nós tentamos prender o resultado. Os nossos jogadores sabiam da importância desse jogo. A equipe entrou bem, encontramos um adversário muito fechado."

O Santos volta a campo no domingo, às 16h, contra o Novorizontino, fora de casa pela oitava rodada do Paulistão.