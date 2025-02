Neymar é tietado por adversários e brinca: 'Me deram pancada para caramba'

Neymar foi tietado por jogadores do Botafogo-SP após o empate do Santos por 1 a 1 com a equipe de Ribeirão Preto na noite desta quarta-feira (5) e que marcou a reestreia do camisa 10 pelo Peixe.

O astro sofreu cinco faltas durante o jogo e brincou com as chegadas mais fortes dos adversários em entrevista após a partida.

Agradeço o carinho de todos os jogadores. Eles iam tirar foto comigo e eu falei: 'agora vocês querem tirar foto?' Eles estavam me dando pancada para caramba, os caras me arrancaram o tornozelo. Eles deram risada, faz parte. Eu sei que dentro de campo vão ser assim. É óbvio que ninguém vai entrar na maldade, ninguém vai fazer isso por maldade, mas é o único jeito de parar. Eu sei disso, mas espero que nos próximos jogos ninguém me ache. Neymar

O que mais ele disse?

Reconhecimento: "Fico feliz porque sai daqui com 21 anos e rodei o mundo, fiz história fora em todos os clubes que eu passei e isso é o reconhecimento que eu tenho quando eu volto para casa. Então agradeço o carinho, agradeço a todos que me apoiam, que estão sempre comigo, gritando meu nome."

Sentimento: "É difícil você encontrar palavras para expressar o sentimento quando você ama alguém. Eu amo muito o Santos e não conto palavras para descrever o sentimento que eu senti hoje ao entrar no campo."

O jogo: "Foi um jogo muito difícil, até tinha comentado que meu pai estava ali do lado. Falei: 'o jogo está difícil, eles estão marcando muito atrás, é um time que defende bastante, muita pancada'. Acharam uma bola e fizeram o gol. Acho que é um momento de paciência, de mudança. Tenho certeza que o Santos vai mudar bastante. Tenho certeza que a gente vai conquistar muitas vitórias. Esse time vai encaixar de uma forma incrível."

Gol ficou no quase: "Acho que ali no momento você não pensa em nada, você só faz a jogada, é natural, eu não prevejo nada, eu vou fazendo conforme o movimento dos zagueiros. Quase consegui fazer um gol, outro lance errei o chute, mas deve melhorar, eu estou muito feliz de voltar a jogar, eu preciso de minutos, preciso de jogos."

Surpresa com desempenho: "Não estou 100%, mas acho que fiz um bom jogo hoje, não esperava correr esse tanto, driblar, me sentir à vontade, me sentir 100% confiante. Obviamente falta ritmo, falta jogos e eu tenho certeza que daqui uns 3 ou 4 jogos eu vou estar muito melhor."

Próximos passos: "Eu tive uma base de treinos no Al-Hilal quando eu estava lá sem jogar. Joguei dois amistosos, 75, 80 minutos. Hoje joguei 45. Poderia ter jogado mais, mas acho que é com calma, não é assim com tanta pressa que eu vou fazer esses jogos. O próximo jogo eu não sei, vou ver como é que eu vou me sentir nos próximos dias, porque hoje eu me senti muito bem. Esperava correr muito menos do que eu corri hoje. Estou contente com o meu jogo, fiquei feliz de voltar a jogar, de voltar a me sentir em casa. Quando eu estou aqui dentro dos gramados é o que eu mais gosto de fazer, é o que eu amo fazer. É uma tristeza terminar o dia do meu aniversário assim com um empate amargo, mas não é só o começo, foi o que eu falei. Peço a toda a torcida que tenha um pouquinho só de paciência, que eu tenho certeza que esse time vai engrenar e vai dar de boa."