Neymar não vai 'deitar' se não trabalhar e levar o Brasil a sério, diz PVC

O talento de Neymar não é suficiente para que ele faça sucesso no futebol brasilerio, afirmou PVC, no Fim de Papo, nesta quarta (5).

O colunista apontou que, se não quiser fracassar na segunda passagem pelo Santos, Neymar deve trabalhar duro.

Se não trabalhar, o Neymar não vai 'deitar' porque aqui é o Brasil. [...] Não é simples assim. Precisa trabalhar. Isso é um ponto central. Não dá para morar em Mangaratiba e ir treinar todo dia de helicóptero.

PVC

