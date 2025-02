Neymar mostrou boa forma física em reestreia no Santos? Colunistas debatem

Como Neymar se mostrou fisicamente em sua reestreia pelo Santos no seu aniversário 33 anos? O apresentador Eduardo Tironi e os colunistas Arnaldo Ribeiro e Walter Casagrande debateram a questão no UOL News Esporte desta quinta (6).

Neymar não havia jogado ainda um tempo completo desde a grave lesão no joelho e entrou no intervalo do empate do Peixe na Vila Belmiro.

Eduardo Tironi: 'Para quem estava parado, não achei ruim'

Eu confesso que eu achava que o Neymar ia estar menos em forma do que ele estava. Achei que ele estava bem no visual, não estava fora de forma e jogou. Assim, para quem estava parado, jogou ok. Claro que é pouco para o Neymar, mas não achei ruim.

Eduardo Tironi

Arnaldo Ribeiro: 'Neymar só não tem ritmo de jogo'

Eu repito a frase do Caixinha, eu acho que o Caixinha deu a ideia depois do papo com o Jesus, português com português, claro do jeito que eles são. Quando ele fala que ritmo de treino há, ritmo de jogo não há, é exatamente o que a gente viu.

É muito distante dos memes de quando o Neymar foi contratado, que era ele barrigudo, ele fora de forma. Não é essa a questão -- a questão é que ele não está em ritmo de jogo.

Arnaldo Ribeiro

Casagrande: 'Neymar está muito fora de ritmo'

Ele voltou, jogou 45 minutos [52 com os acréscimos]. Participou bastante, porque todo mundo tocava a bola para ele. A primeira opção era tocar a bola para ele. Num jogo que o Santos jogou em casa, a torcida lotou, o adversário era o último colocado e colocou dois ônibus na frente do gol da defesa.

Agora, ele vai atravessar o campo e vai para cima, vai agredir e vai ter que estar mesmo no ritmo dos outros, que ele não está. Falar que um jogador, depois de um ano e meio parado, está no mesmo ritmo de quem está jogando direto e treinando todo dia não é real, não é verdade.

Ele está fora de ritmo de jogo, está muito diferente dos outros, de qualquer outro.

Walter Casagrande

