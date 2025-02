Neymar revela mágoa com Jorge Jesus: 'Coloquei minhoca na cabeça dele'

Neymar revelou que deixou o Al-Hilal com uma mágoa com o técnico Jorge Jesus. Após sua reestreia pelo Santos, o camisa 10 relembrou uma declaração do português, que disse que ele estava abaixo dos demais jogadores do time saudita no mês passado.

Eu estou pronto para jogar. Não vou conseguir jogar 90 minutos, venho de bom tempo machucado, lesão grave, voltei e machuquei de novo. A base de treino eu tinha, mas eu precisava de jogo, onde me sinto feliz. Foram essas as discussões que eu tive recentemente. Fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus, quando ele disse que eu não estava em condição igual à equipe [do Al-Hilal].

Nos treinamentos era completamente diferente, eu demonstrava que estava apto a jogar, igual aos atletas. Quando fazia coletivo, quem decidia era eu. Eu colocava um monte de minhoca na cabeça dele. Não gosto de falar sobre isso, de criar polêmica, mas é a realidade. Eu sabia que quando entrasse em campo, ia demonstrar uma coisa diferente. O campo fala e é o único lugar onde eu consigo me defender de todas as críticas, falas e do que pensam de mim. Neymar à CazéTV

O que Jorge Jesus disse?

Não está fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava quase voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, de top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe. Não é fácil. Temos que tirar um jogador estrangeiro para inscrever o Neymar. O Neymar está inscrito na Champions da Ásia, só não está inscrito numa competição, que é o campeonato. Jorge Jesus após Al-Hilal 9 x 0 Al-Fateh pelo Campeonato Saudita

Neymar reestreia pelo Santos

Neymar fez sua reestreia pelo Santos na noite desta quarta-feira (5). O camisa 10 entrou na volta do intervalo durante o empate por 1 a 1 contra o Botafogo-SP.

O meia-atacante se movimentou bastante e teve duas chances claras de gol: parou em João Carlos após linda jogada e, depois, deu uma furada ao receber passe de Guilherme dentro da área.

A volta ao Santos veio após passagem decepcionante pelo Al-Hilal. O brasileiro rescindiu contrato com o time saudita após apenas sete jogos em um ano e meio no clube — ele sofreu com duas lesões e não jogou o Campeonato Saudita desta temporada por não ter sido inscrito.