Neymar jogou partida 'nota 6' em reestreia no Santos, diz PVC

Neymar jogou uma partida nota 6 em sua reestreia pelo Santos, avaliou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Na visão do colunista, Neymar ainda carece de sequência e ritmo de jogo.

Ele jogou uma partida nota 6, os números mostram isso. Por que nota 6? Porque ele não está no ritmo de jogo. Nota 6 no jogo de ontem, depois de praticamente dois anos sem jogar, é muito bom.

Paulo Vinícius Coelho

PVC ressaltou que Neymar precisa focar no seu processo de retomada no futebol de alto nível após a série de graves lesões, entre elas uma ruptura de ligamentos do joelho.

Ele está feliz, a gente está vendo que ele está feliz, a questão é se ele vai conseguir trabalhar o suficiente. Ele não vai deitar aqui se achar que vai deitar.

O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, é um clichê isso já.

Paulo Vinícius Coelho

Neymar extasiado e bolo de aniversário: bastidores da reestreia no Santos

Neymar ficou extasiado com a reestreia no Santos no dia em que completou 33 anos e comemorou com um bolo de aniversário em um camarote da Vila Belmiro, relatou o repórter Lucas Musetti.

Ontem rolou um bolinho de aniversário no camarote justamente para não passar em branco. O Neymar adora fazer aniversário e no dia 5 de fevereiro, só que dessa vez era a reestreia dele na Vila.

Ele subiu para esse camarote por volta de 1h, tinha chefe de cozinha com uma janta para ele antes da sobremesa, que foi o bolo.

Cantaram parabéns e ele tirou muitas fotos, eu vi vários funcionários entrando e saindo, foram muitas fotos e vídeos. Ele descansou um pouco, conversou com Neymar pai e depois ele saiu e o Neymar pai foi o último a sair da Vila, por volta de 2h30. Ele vira pra gente e fala: 'gente, que noite ein?!'

Lucas Musetti

O repórter do UOL contou que Neymar estava muito feliz após jogar o segundo tempo do empate do Santos com o Botafogo-SP na Vila.

Parecia que estava todo mundo muito extasiado. Apesar do Santos não ter vencido, eles entenderam que a estreia foi acima da expectativa. Estava todo mundo muito feliz ontem e o Neymar não desperdiçou nenhum minuto na Vila.

No final ele até ganhou uma festa de aniversário improvisada, no 4º andar da Vila Belmiro, onde a família dele ficou.

Lucas Musetti

Neymar folga hoje (6) e se reapresenta amanhã com o restante do elenco do Santos de olho na partida contra o Novorizontino, fora de casa, no domingo (9).

Foi uma noite longa até o Neymar pegar o helicóptero dele e voltar para Mangaratiba, no Rio, onde ele folga hoje, assim como os atletas do Santos. Ele volta amanhã pela manhã.

Lucas Musetti

Segundo repórter do UOL, a expectativa é que o camisa 10 comece no banco em Novorizonte e seja titular no clássico contra o Corinthians na próxima quarta (12), na Neo Química Arena.

