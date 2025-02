Neymar é tietado por jogadores do Botafogo-SP após empate na Vila

Nesta quarta-feira, Neymar reestreou pelo Santos no empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A presença do atacante chamou atenção até mesmo dos rivais.

Após o apito final, alguns jogadores do Pantera tietaram o astro. Eles pediram fotos e cumprimentaram o camisa 10 do Peixe.

Neymar entrou logo na volta do intervalo. O ídolo alvinegro mostrou muita vontade em campo. Ele participou bastante das ações ofensivas, distribuiu bons passes e quase marcou em um chute de canhota, mas parou em defesa do goleiro.

O atacante está de volta ao Santos após 12 anos. A primeira passagem foi de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.

Neymar, que soma passagens por Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal, assinou um vínculo válido até o final de junho com o Peixe.