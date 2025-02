Neymar desperdiçou a parte mais gloriosa da carreira, dispara RMP

A volta de Neymar ao Brasil não deve mudar o comportamento do jogador, opinou Renato Maurício Prado, no Fim de Papo, nesta quarta (5).

Para o colunista, Neymar deve ser lembrado na história como um dos atletas que mais desperdiçou talento durante a carreira.

Não acredito que Neymar vá mudar. E nem que o pai vá conseguir controlá-lo a esta altura do campeonato. Não controlou até agora. [...] Se não mudar nada, ele entra para a história como um dos talentos esportivos mais desperdiçados. [...] Ele desperdiçou a parte mais gloriosa da carreira dele.

Renato Maurício Prado

