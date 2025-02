Neymar aproveita folga em Mangaratiba e celebra aniversário de 33 anos

O astro Neymar Jr. aproveitou a quinta-feira de folga do Santos para comemorar o seu aniversário de 33 anos, além de se recuperar do embate contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista. A partida na Vila Belmiro marcou a reestreia do jogador pelo Peixe e terminou empatada por 1 a 1.

O meia-atacante está em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde possui uma casa em condomínio fechado. Ele publicou uma foto em suas redes sociais vestido para celebrar o aniversário e posou ao lado de seu filho mais velho, Davi Lucca. O atleta completou 33 anos justamente na última quarta, data do jogo do Santos.

Neymar entrou logo na volta do intervalo da partida contra o Botafogo-SP e atuou por pouco mais de 50 minutos. O camisa 10 mostrou muita vontade em campo. Ele participou bastante das ações ofensivas, distribuiu bons passes e quase marcou em um chute de canhota, mas parou em defesa do goleiro.

O astro vinha de um longo período sem pisar nos gramados em um jogo oficial. Ele, que recentemente sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, havia jogado pela última vez no dia 4 de novembro do ano passado, no duelo entre Al-Hilal e Esteghlal Tehran.

O jogador está de volta ao Santos após 12 anos. Ele, que soma passagens por Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal, assinou um vínculo válido até o final de junho com o Peixe.

O atacante agora se prepara para o próximo compromisso do Peixe, diante do Novorizontino, pela oitava rodada do Paulistão. A bola rola no domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi. O auxiliar de Pedro Caixinha, Pedro Malta, despistou ao ser questionado se o camisa 10 participará do jogo.

"Até o dia do jogo, muita coisa pode acontecer. O nível de exibição que vimos do Neymar nos agrada. Ele estando bem, tem que jogar. É uma questão de avaliarmos a situação ao longo desta semana, vermos como será a sua recuperação após este jogo. Até lá muita coisa pode acontecer", afirmou.