'Muito barulho e pouco futebol': Imprensa internacional repercute reestreia de Neymar no Santos

A reestreia de Neymar pelo Santos na última quarta-feira pode até ter encantado os torcedores do clube, mas não agradou parte da mídia esportiva internacional. Para alguns jornais estrangeiros, o jogador foi aquém do que poderia com sua habilidade e, por isso, sua atuação foi mais barulhenta do que uma apresentação de futebol.

A opinião mais dura vem do Sport, veículo espanhol. Para o jornal, Neymar, que estava cauteloso, "teve dificuldade em fazer a diferença em situações de um contra um diante de adversários de qualidade muito limitada" e "não fez nenhuma jogada espetacular".

O "Sport" afirma ainda que a presença do ídolo santista distraiu os jogadores de sua equipe, o que levou o Santos a sofrer o empate no segundo tempo. Para o veículo espanhol, a festa de aniversário de Neymar ficou pela metade e ele "mostrou que ainda tem um longo caminho a percorrer para recuperar uma versão mínima aceitável".

Outros ógãos de imprensa, porém, foram mais positivos. O "Olé", da Argentina, destacou que o jogador ficou feliz com seu desempenho, ainda que precise melhorar até começar a jogar o futebol que sabe. "Desde sua entrada, ele gerou várias jogadas perigosas, distribuiu 24 passes corretos e sofreu cinco faltas, várias delas com chutes que o deixaram no gramado. Sua capacidade de drible e visão de jogo rapidamente o tornaram o novo armador do Peixe", escreveu o jornal.

A publicação argentina informou ainda que Neymar esteve várias vezes perto de marcar seu primeiro gol nesse retorno. "Em jogada solitária dentro da área, ele deixou três zagueiros para trás e obrigou o goleiro João Carlos a fazer uma defesa espetacular", relembrou.

Já o "L'équipe", da França, disse que, apesar de o empate ter sido triste, o grande evento foi a volta do príncipe à Vila. "Diante da família e dos amigos, entre eles o surfista Gabriel Medina, e o jogador de vôlei Bruninho, Neymar surpreendeu a todos por se mostrar muito disponível e muitas vezes inspirado", escreveu. O veículo comentou ainda que, mesmo que tenha demonstrado pouca agilidade, "ele também mostrou que conseguia resistir às investidas dos oponentes".

O também espanhol "Marca" considerou que Neymar "mostrou lampejos de bom futebol em seus primeiros 45 minutos pelo clube brasileiro com o qual pretende relançar sua carreira". Destacando que o jogador atuou mais recuado do que de costume, o veículo colocou o Menino da Vila como "o novo gerador de jogadas perigosas do Santos, com passes precisos, lançamentos em profundidade, invasões na área e dribles habilidosos".

O jornal falou ainda sobre as várias faltas sofridas pelo santista. "Ele atraiu uma marcação mais dura e faltas repetidas que muitas vezes o deixavam no chão", escreveu. O periódico destacou, por fim, a comemoração da torcida com a volta do atacante e toda a atenção dada ao jogador, que foi festejado inclusive por seus adversários.