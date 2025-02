Memphis Depay detalha negociação e explica por que escolheu o Corinthians

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, participou do "Altas Horas", da Globo, e revelou o motivo de ter escolhido assinar um contrato com o clube brasileiro. O holandês ainda detalhou ao programa, que vai ao ar a partir das 22h25 deste sábado (8), a negociação ocorrida no segundo semestre do ano passado.

O que ele falou?

Requisitado nas férias. "Eu estava ficando sem contrato depois do Eurocopa. Estava livre e passando minhas férias em Mônaco, e pensando qual seria o próximo passo. Eu tinha ofertas de vários clubes".

Proposta brasileira. "Então o Corinthians apareceu. Começamos a conversar, e eles me descreveram qual era o plano deles em me ter no time."

Plano ambicioso e negócio fechado. "Esse plano me deu realmente a sensação de algo muito especial. Eles foram muito ambiciosos e mostraram isso na proposta".