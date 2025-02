Ídolo de Flu e Real Madrid, Marcelo anuncia aposentadoria aos 36 anos

Do UOL, em São Paulo

ídolo de Fluminense e Real Madrid, o lateral Marcelo anunciou nesta quinta-feira (6) sua aposentadoria do futebol. O agora ex-jogador de 36 anos estava sem clube desde novembro, quando rescindiu com o Tricolor carioca após um desentendimento com o técnico Mano Menezes.

Minha história como jogador termina aqui, mas ainda tenho muito a dar ao futebol. Marcelo, ex-lateral

O que aconteceu

Marcelo foi revelado pelo Flu e se transferiu para o Real Madrid aos 18 anos, onde passou 16 temporadas. O lateral foi um dos capitães do time merengue, onde conquistou 25 títulos, incluindo cinco Liga dos Campeões. O brasileiro ainda é hexacampeão do Campeonato Espanhol e tetra do Mundial de Clubes.

Após passagem pelo Olympiacos, o lateral retornou ao Brasil em 2023 e conquistou a Libertadores com o Fluminense. Na segunda passagem pelo Tricolor, ele ainda foi campeão carioca, e da Recopa Sul-Americana.

Marcelo também foi o dono da lateral-esquerda da seleção brasileira por oito anos e disputou duas Copas do Mundo (2014 e 2018). Ele conquistou a Copa das Confederações de 2013 e possui duas medalhas olímpicas — prata em Londres 2012 e bronze em Pequim 2008.

Marcelo é investidor da SAF do América-RN vê filho brilhar nas categorias de base do Real Madrid. Enzo, de 15 anos, tem contrato com o clube merengue até 2026 e é tratado como "joia".