Mano Menezes comenta sobre gol do Vasco: "O erro principal não foi do Fuentes"

Nesta quarta-feira, o Fluminense venceu de virada o Vasco da Gama por 2 a 1 no Mané Garrincha. Coutinho abriu o placar para o Vasco, Thiago Silva e Germán Cano viraram para o Tricolor ainda no primeiro tempo.

Em entrevista coletiva pós-jogo, o treinador Mano Menezes comentou sobre o erro de saída de bola nos minutos iniciais que resultou no gol de Philippe Coutinho.

"A gente passou certamente por alguns minutos de instabilidade. O erro principal não foi do Fuentes, o erro principal foi do passe. Porque o passe entrou atrás do jogador e ele teve que consertar o passe. Foi o suficiente para perder a bola porque do outro lado tem gente que está aí para apertar. E aí sofremos o gol assim. Mas depois de uns dez ou 15 minutos, a equipe se acertou bem, começou a controlar o jogo e a partir daí foi superior", disse Mano Menezes.

O treinador do Fluminense também foi questionado sobre o início ruim na temporada e a pressão em precisar vencer todos os últimos quatro jogos da fase de classificação do Campeonato Carioca.

"Hoje a equipe deu uma resposta no todo muito importante para construir essa vitória. E é isso que vai nos levar no campeonato na ambição de atingir uma das quatro vagas. O início foi difícil porque o término do ano passado foi difícil. As pessoas não querem a explicação porque ela não tem muita graça, querem um pouquinho de sangue, de tumulto. Mas a gente não vai cair nessa. Já vi muita gente iniciar mal a temporada ganhando. Iniciar mal no sentido de não construir adequadamente o alicerce para sustentar a casa. A gente está construindo ainda, porque queremos fazer uma temporada muito melhor do que fizemos no ano passado", afirmou o técnico.

A vitória no clássico contra o Vasco foi apenas a segunda do Fluminense no campeonato. A equipe ocupa a sexta colocação da tabela, somando dez pontos. Com mais três jogos a serem disputados, o Flu busca alcançar pelo menos a quarta colocação para se classificar para a fase eliminatória.

Neste sábado, às 16h30 (de Brasília), o Fluminense terá o duelo contra o líder Flamengo no Maracanã.