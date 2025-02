Luisa Stefani cai em Abu Dabi e vê fim de série invicta após título na Áustria

Ganhando embalo na temporada, Luisa Stefani se despediu do WTA 500 de Abu Dabi, nesta quinta-feira, nos Emirados Árabes Unidos. A tenista brasileira foi eliminada nas quartas de final, ao lado da britânica Heather Watson, pela dupla formada pela francesa Kristina Mladenovic e pela chinesa Shuai Zhang por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/2 e 10/3.

A derrota encerrou a série invicta de cinco jogos de Luisa, que vinha de título na semana passada, quando levantou o troféu do WTA 500 de Linz, na Áustria. Tanto a competição austríaca quanto a dos Emirados Árabes distribuem 500 pontos no ranking e estão logo abaixo dos torneios de nível WTA 1000, os mais altos abaixo das competições do Grand Slam.

Curiosamente, Stefani foi eliminada justamente pela dupla que a tirou do Aberto da Austrália, no mês passado. Em Abu Dabi, Mladenovic e Zhang formam a parceria cabeça de chave número quatro. Nas semifinais, elas vão enfrentar a australiana Olivia Gadecki e a britânica Olivia Nicholls.

Após encerrar a temporada passada com lesão, Luisa tenta se reabilitar no circuito, de olho no Top 10. A medalhista olímpica ocupa atualmente o 27º posto na lista de duplas da WTA. Nas próximas semanas, a duplista vai jogar o WTA 1000 de Doha, no Catar, e o WTA 1000 de Dubai, novamente nos Emirados Árabes. Nos dois torneios, ela jogará ao lado da americana Peyton Stearns.

BRASILEIROS EM DALLAS

Após defenderem o Brasil no confronto com a França, pela Copa Davis, Marcelo Melo e Rafael Matos voltaram à quadra na quarta e estrearam com vitória no ATP 500 de Dallas, nos Estados Unidos. Eles venceram o italiano Matteo Arnaldi e o americano Brandon Nakashima por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (7/2) e avançaram às quartas de final.