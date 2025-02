Lucas Braga deixa o Santos e assina com o Vitória até 2027

O atacante Lucas Braga deixou o Santos e acertou com o Vitória. O clube nordestino fez o anúncio nesta quinta-feira, através das suas redes sociais.

O jogador assinou contrato com o Leão da Barra até 2027. Ele, inclusive, já teve o nome devidamente registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e pode fazer sua estreia pela equipe de Thiago Carpini.

NOVO REFORÇO DO LEÃO! ???? O atacante Lucas Braga é a nova contratação do rubro-negro para esta temporada. O jogador chega com contrato até 2027. QUE SEJAM ANOS DE VITÓRIA!#PegaLeão #JogaremosJuntos #PorNossaHistória pic.twitter.com/843adGmsqF ? EC Vitória (@ECVitoria) February 6, 2025

Lucas Braga chegou a jogar pelo sub-23 do Santos, mas rodou por vários times antes de retornar ao Peixe como atleta profissional. Ele defendeu o JMalucelli, Vila Nova, Batel, Luverdense, Cuiabá e Inter de Limeira até chegar ao Alvinegro Praiano, em 2020.

O atacante de 28 anos permaneceu na Vila Belmiro por quatro temporadas. Ele participou do vice da Libertadores para o Palmeiras, em 2021, mas também esteve em campo no inédito rebaixamento do clube à Série B do Brasileirão, há pouco mais de um ano. No início de 2024, foi emprestado ao Shimizu S-Pulse, do Japão.

Após a experiência no futebol asiático, o atleta retornou ao Santos neste ano para a disputa da Primeira Divisão do futebol nacional. Ele integrou o elenco durante toda a pré-temporada e foi utilizado pelo técnico Pedro Caixinha em três partidas do Campeonato Paulista, mas não convenceu e sofreu com críticas da torcida. A diretoria alvinegra, então, resolveu negociá-lo.

No total, Lucas Braga disputou 202 jogos com a camisa do Peixe. Ele, que é torcedor declarado do clube, ainda marcou 18 gols e concedeu nove assistências.