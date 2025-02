Kamaru Usman sugere que Adesanya replique a reta final de carreira de Anderson Silva no UFC

Vindo de duas derrotas consecutivas, Israel Adesanya entrou no UFC Arábia Saudita do último sábado (1º) com a corda no pescoço. Uma vitória era fundamental para manter acesa a esperança de uma nova corrida até o cinturão dos pesos-médios (84 kg). Dentro do octógono, porém, o ex-campeão foi brutalmente nocauteado por Nassourdine Imavov e, para muitos, o novo resultado negativo sacramentou o fim de sua trajetória entre os tops da categoria. Ciente do atual cenário de 'Izzy', Kamaru Usman tem uma sugestão para a reta final da carreira do amigo.

Em seu podcast 'Pound 4 Pound', Usman sugeriu que Adesanya se espelhe na reta final de carreira de Anderson Silva. Na visão do ex-campeão dos meio-médios (77 kg), 'Spider' passou a optar por entrar em ação em combates mais rentáveis e atrativos ao público depois que seu auge no Ultimate ficou no passado. A estratégia parece agradar Kamaru, que indicou que Israel replique tal manobra e escolha com cautela seus próximos desafios. Curiosamente, 'Izzy' foi um dos oponentes do ex-campeão brasileiro quando o mesmo já não estava em seus melhores dias e, à época, o duelo movimentou o noticiário por se tratar de um então duelo de gerações.

"Para Israel, cara, sinceramente ele está em um ponto da carreira dele em que - lembre-se do Anderson Silva, que também chegou nesse momento em que dizia: 'Vou escolher uma luta divertida'. É uma luta atrativa, uma luta que eu acho que será incrível, que as pessoas vão querer assistir. Porque Izzy mostrou que ainda pode lutar, estava afiado (contra o Imavov). Mas agora, Izzy, não tenha pressa. Quando você sentir vontade de voltar no final do ano, pegue uma luta que faça sentido (para o seu momento)", opinou Usman, ao ser questionado sobre o futuro de Adesanya.

Futuro indefinido

Com quatro derrotas nas últimas cinco apresentações no octógono mais famoso do mundo, Adesanya deixou seu futuro em aberto. Agora quarto colocado no ranking da categoria, o striker nigeriano destacou que passará por um período de reflexão após o mais recente revés para definir seus próximos passos. Há quem acredite, inclusive, que Israel pode cogitar pendurar as luvas, já que suas chances de título diminuíram consideravelmente. Caso realmente opte por esse caminho, o ex-campeão se aposentaria aos 35 anos e com um cartel de 24 vitórias e cinco derrotas no MMA profissional.