João Fonseca lida com leveza status de estrela do Rio Open: 'É curtir'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Já em sua terra natal, o carioca João Fonseca inaugurou nesta quinta-feira (6) mais duas quadras em seu centro de treinamento "Yes Tennis", no Itanhangá Golf Club, no Rio de Janeiro. Nos preparativos para o Rio Open, que terá início no próximo dia 17, o jovem de 18 anos ganhou o status de estrela da competição, mas lida a situação com leveza.

Ano passado, no mesmo torneio, o tenista chegou até as quartas, quando foi eliminado pelo argentino Mariano Navone. Ali foi a primeira vez que ele apareceu para o grande público.

Sobre expectativa de resultado, acredito que é fazer meu melhor. O que fiz ano passado foi extremamente grande, foi o início da minha carreira profissional, de estar atingindo muitas coisas, mas acredito que se eu não conseguir passar da barreira das quartas de final ou até mesmo perder nas oitavas, não será aquilo de que 'só não aconteceu'. É algo normal. Só tenho que entrar lá, trabalhar duro e fazer meu melhor. Acreditar que eu posso ganhar, dar meu melhor, aproveitar o momento de ter um torneio no Brasil, no Rio, em casa... É simplesmente sensacional. É aproveitar o momento e curtir

João Fonseca, em evento promovido pela Claro

Parte física evolui e não será vilã no Rio Open: 'Não vai rolar'

João Fonseca acredita que sua maior evolução do Rio Open de 2024 para cá foi na parte física. Para muitos, sua eliminação ano passado teve influência deste fator.

O tenista brasileiro intensificou os trabalhos de condicionamento e se encontra mais preparado. Em 2025, por exemplo, ele disputou pela primeira vez uma partida de cinco sets, no Austrália Open, e se sentiu confortável. Por isso, o jovem rechaça que este quesito poderá ser um obstáculo.

Foi o que mais melhorei. Nas últimas partidas joguei meu primeiro jogo de cinco sets e consegui aguentar bem, estava bem fisicamente. Se tivesse mais uma hora eu estava lá. Tenho trabalhado muito essa parte física. Sei o quanto é cada vez mais difícil e pegado no tênis profissional. Esse sol do Rio de Janeiro estou acostumado, então consigo jogar em qualquer lugar tendo esse sol daqui (risos). Acredito que estou bem preparado para esse Rio Open e se for para perder para isso novamente (parte física), não vai rolar. Estou bem e inteiro João Fonseca, em evento promovido pela Claro

Saibro após 7 meses e torcida contra na Argentina

João Fonseca terá um calendário de torneios no saibro após sete meses afastado de seu piso predileto. O jovem viaja neste sábado (8) para a Argentina, onde disputará o ATP de Buenos Aires. Por lá, acredita que terá uma torcida contra dos hermanos, já que o evento contará com muitos tenistas locais.