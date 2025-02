Inter de Milão perde da Fiorentina e desperdiça chance de assumir a liderança do Italiano

A Inter de Milão perdeu da Fiorentina por 3 a 0 nesta quinta-feira, em duelo atrasado pela 14ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Artemio Franchi. Ranieri e Moise Kean (duas vezes) balançaram as redes para a equipe da casa.

No dia 1º de dezembro de 2024, a partida foi suspensa aos 17 minutos do primeiro tempo, após o atacante Edoardo Bove, da Fiorentina, ter passado mal e caído em campo.

Com o resultado, a Inter de Milão segue na segunda colocação, com 51 pontos, três atrás do líder Napoli. Já a Fiorentina chegou às 42 unidades e subiu para o quarto lugar, fechando o grupo dos classificados à Liga dos Campeões.

As duas equipes voltam a se enfrentar nesta segunda-feira, pela 24ª rodada do Italiano, às 16h45 (de Brasília), no Estádio San Siro.

O jogo

A Fiorentina abriu o placar aos 14 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Ranieri apareceu por trás da defesa adversária e chutou de primeira para o fundo do gol.

Já aos 13, o brasileiro Dodô recebeu pelo lado direito do campo de ataque e cruzou na área para Moise Kean, que testou firme no canto esquerdo, ampliando o marcador.

A equipe da casa chegou ao seu terceiro gol aos 44 minutos. Dimarco entregou a bola de presente para Moise Kean, que saiu em disparada e tocou na saída do goleiro.