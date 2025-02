Hugo Souza merece seleção; é novo e cheio de personalidade, diz Yara

O goleiro do Corinthians Hugo Souza merece ser lembrado por Dorival Junior na seleção brasileira, disse Yara Fantoni, no Fim de Papo, nesta quinta (6).

O goleiro corintiano defendeu um pênalti nos acréscimos do segundo tempo e garantiu o empate em 1 a 1 com o Palmeiras no Allianz Parque.

Eu comecei falando que o Hugo merece ir para a seleção e não é brincadeira. Ele é novo, foi responsável pelo momento de ascensão do Corinthians na temporada passada. [...] E é um cara que defende um pênalti no final do clássico, do 'cara' do Palmeiras. [...] Então, você vê que ele tem 'peito', tem personalidade.

Yara Fantoni

