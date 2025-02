Hugo pega pênalti de Estêvão, e Corinthians arranca empate do Palmeiras com um a menos

Na noite desta quinta-feira, Palmeiras e Corinthians empataram por 1 a 1 no primeiro Derby do ano, válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Verdão abriu o placar com Mauricio, no primeiro tempo, e Yuri Alberto fez para o Timão, ainda antes do intervalo. O camisa 9 do time alvinegro foi expulso na etapa final, desfalcando a equipe. Estêvão ainda teve um pênalti defendido por Hugo.

Esse resultado coloca o Palmeiras de volta na segunda posição do grupo D, com 12 pontos, empatado com a Ponte Preta. Enquanto o Corinthians chega aos 19 pontos e se mantém na primeira colocação do grupo A.

Tanto Palmeiras como Corinthians voltam a entrar em campo no domingo. O Verdão viaja até Brasília para enfrentar o Água Santa, no Mané Garrincha, pela oitava rodada. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília). O Timão duela com o São Bernardo, na Neo Química Arena, às 20h30.

O jogo

Primeiro tempo

Buscando se impor, como mandante, o Palmeiras começou o jogo buscando o ataque. Nos primeiros minutos, Piquerez arriscou em dois cruzamentos, mas sem muito perigo. Depois, Estêvão chutou de longe, para fora. O Timão chegou a ameaçar com Memphis, que acabou parando em Naves. Mauricio abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo. Após avançar bem pela esquerda, Piquerez lançou Mauricio, que bateu para o gol, superando Hugo Souza.

Por volta dos 15, Facundo Torres arriscou de longe e mandou rasteiro para defesa tranquila de Hugo. Na sequência, Mayke cruzou na área, com perigo, mas a defesa do Corinthians afastou. Piquerez ficou com a sobra, bateu de fora da área e mandou próximo da trave esquerda de Hugo.

NEM O ADM PEGOU A VELOCIDADE DA PELOTA! QUE GOLAÇO, ??! pic.twitter.com/XOIdwqbrAj ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 6, 2025

A primeira boa chance do Corinthians foi aos 25 minutos. O Timão avançou com Memphis, que deixou Yuri Alberto cara a cara com Weverton. O camisa 9 do Timão finalizou com perigo, mas parou em boa defesa do goleiro palmeirense. Os donos da casa responderam em seguida, com chute cruzado de Estêvão. Hugo levou a melhor. Aos 30, Facundo foi derrubado perto da área e o Palmeiras levou perigo na bola parada. Na cobrança da falta, Richard Ríos mandou direto e obrigou Hugo a espalmar.

O Corinthians ficou perto do empate aos 37, mas parou em um milagre de Weverton. Igor Coronado cobrou escanteio pelo alto para dentro da área e achou André Ramalho, que cabeceou firme com muito perigo e viu o goleiro palmeirense espalmar em grande defesa, por cima do travessão. Antes do intervalo, aos 43, o Corinthians chegou ao empate, com Yuri Alberto. Ríos perdeu a bola no campo de defesa, Memphis recuperou e mandou para o camisa 9, que invadiu a área, bateu cruzado e mandou no cantinho de Weverton.

1T | 43 min: EMPATE DO CORINGÃO!!! MEMPHIS ROUBOU A BOLA E SERVIU PRO NOSSO ATACANTE QUE SÓ JOGOU NO FUNDO DAS REDES!!!!!#PALxSCCP (1-1)#VaiCorinthians pic.twitter.com/BPRnaznk2w ? Corinthians (@Corinthians) February 7, 2025

Segundo tempo

E logo no primeiro minuto da etapa final, Raphael Veiga recebeu na direita e finalizou para o gol, por cima da meta de Hugo. Na sequência, Yuri saiu no um contra um com Naves, mas não conseguiu concluir o lance. Aso dez minutos, o Corinthians cobrou falta pela esquerda, perto da área e Memphis mandou direto para o gol, nas mãos de Weverton. Na sequência, o Verdão teve dois escanteios, afastados pela defesa corintiana.

Pouco depois, Mayke cruzou para o meio e Piquerez chegou batendo, para fora. Raphael Veiga, pouco depois, também bateu pouco antes da entrada da área e viu Hugo defender, aos 12. Quatro minutos depois, o Yuri Alberto foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por simular uma falta após disputa com Naves e deixou o Corinthians com um a menos.

Depois de o jogo ficar morno, sem muitas chances, o Palmeiras voltou a levar perigo aos 31 minutos. Facundo Torres cruzou a bola na área, Mayke cabeceou para o gol. A bola bateu no chão e acertou a trave, assustando Hugo. Estêvão tentou no rebote e mandou para fora.

Já aos 41, Piquerez bateu firme de fora da área, André Ramalho interceptou e os jogadores ficaram pedindo pênalti. Contudo, Raphael Claus nada marcou. Aos 44, porém, Charles derrubou Estêvão, que entrou driblando na área e o árbitro marcou a penalidade. Na cobrança, Estêvão teve o chute defendido por Hugo. Nos acréscimos, o goleiro defendeu um chute de Figueiredo.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 1 X 1 CORINTHIANS

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 6 de fevereiro de 2025, quinta-feira



Horário: às 20h30 (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro



VAR: Daiane Muniz



Público total: 32.029 torcedores



Renda: R$ 2.711.706,00



Cartões amarelos: Alex Santana e Yuri Alberto (Corinthians)



Cartões vermelhos: Yuri Alberto (Corinthians)

Gols: Maurício, aos 9 do 1ºT (Palmeiras); Yuri Alberto, aos 43 do 1ºT (Corinthians)

PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Gómez, Murilo e Naves (Thalys); Mayke (Marcos Rocha), Richard Ríos, Raphael Veiga (Figueiredo), Mauricio (Luighi) e Piquerez (Benedetti) ; Facundo Torres e Estêvão



Técnico: Abel Ferreira

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo (Matheus Bidu); Raniele (Charles), Alex Santana (João Pedro Tchoca), Carrillo (Ryan) e Igor Coronado (Talles Magno); Memphis Depay e Yuri Alberto



Técnico: Ramón Díaz