Hasta la vista, barrado no baile: os bordões hilários de Ivan Zimmermann

O jornalista Ivan Zimmermann morreu aos 64 anos em acidente de carro nos Estados Unidos. Ele acumulou passagens por ESPN e Bandsports e se especializou em campeonatos como NBA, NFL e até pesca.

Zimmermann ficou conhecido pela voz rouca, o jeitão informal, as cantorias e os bordões cheios de humor.

Os bordões

Um dos mais conhecidos do "Ivan Ban-Ban" foi o "Hasta la vista, baby", usando a frase em espanhol do personagem de Arnold Schwarzenegger em "O Exterminador do Futuro". Zimmermann usava muito o inglês, como ao pedir licença: "excuse me", repetia sempre.

Nas transmissões da NBA, ele criou o "Shaq Attack", para as grandes jogadas de Shaquille O'Neal. Tinha também o "barrado no baile", para grandes jogadas de defesa, e o grito "de trêêês", para as cestas de longe.

No futebol, dizia que as bolas com curva vinham com o "veneno da naja". No beisebol, os home runs eram acompanhados de um "lê, lê, lê, lê...".

Na NFL, usava seu famoso "rasteja verme" e expressões como "Under Pressure" (sob pressão), nome de música do Queen, para quando um quarterback sofria nas mãos da defesa rival. Quando surgia uma cheerleader, mandava um "calipso!", ou um "que beleeeza".

Outro grande bordão nos jogos de futebol americano era o "fogo na bomba", para grandes jogadas.

As cantorias, em geral, eram de clássicos de Roberto Carlos, como o "Calhambeque". E os fins de transmissão tinham um aviso para os telespectadores não dirigirem embriagados. Porém: "se beber e não dirigir, pode nos convidar", brincava o narrador.

Quem foi Ivan Zimmermann

Ivan nasceu em Blumenau (SC) e se formou em Jornalismo em 1984, pela Universidade Metodista de São Paulo. No ano seguinte, viajou com a comitiva do ex-presidente José Sarney para Nova York, para cobrir a reunião anual da ONU. Apaixonou-se pelo país, ficou por lá e chegou a trabalhar dirigindo carretas e limousines.

Lembro que estava meio desanimado. O Brasil estava saindo da ditadura, a democracia ainda estava daquele jeito e resolvi ir para os Estados Unidos ver o que estava acontecendo Ivan Zimmermann, ao UOL, em 2017

Voltou ao jornalismo em 1992 e iniciou a carreira de narrador esportivo pela ESPN, cobrindo a NFL. No ano seguinte, se tornou o primeiro brasileiro a narrar um Super Bowl in loco, em evento que contou com show do astro Michael Jackson.

Criou diversos bordões, como: "rasteja, verme", "fogo na bomba" e "hasta la vista, baby".

Morou por 20 anos nos EUA e se especializou nos campeonatos locais: NBA, NFL, NHL e MLB e até pesca.

A ESPN estava procurando brasileiros pra fazer teste de narrador. Fui lá e me encontrei no mundo em abril de 1992, na ESPN Internacional. O embrião do que são os canais de ESPN Brasil começou comigo e com mais outras dez pessoas. Fiquei 12 anos na ESPN nos Estados Unidos fazendo Golf, Futebol Americano, Pesca..."

Voltou ao Brasil em 2003, sendo contratado pelo canal Bandsports, onde participou da cobertura das Olimpíadas do ano seguinte, em Atenas. Cobriu as Copas do Mundo de 1994 pela Rádio Jovem Pan e de 2006 pela DirecTV, e também narrou Liga dos Campeões.

Quando terminou o projeto ESPN e tudo seria feito no Brasil, então resolvi voltar. Aí, comecei na Olimpíada de Atenas, em 2004, na Bandsport. Não teve um cidadão tanto americano quanto brasileiro que disse que daria certo. Falavam de assalto, buracos na estrada, mas eu estava cansado de passar frio. Voltei e me readaptei como se nunca tivesse saído. Eu amo esse país"

Em 2016, não teve o contrato renovado com a Bandsports, mas seguiu integrando a equipe da Rádio Bradesco Esportes FM, do Grupo Bandeirantes.

Fez parte do Grupo Bandeirantes até março de 2017, quando ele e outros jornalistas foram demitidos, com o final das atividades da Bradesco Esportes FM.

Em 2023, sofreu um acidente de carro em Miami (EUA) após sentir um mal-estar. Na ocasião, ele bateu seu carro em um muro.