Guarani goleia Água Santa e abre vantagem sobre o Santos no grupo do Paulistão

Nesta quinta-feira, o Guarani recebeu o Água Santa, no Brinco de Ouro, e goleou por 4 a 0, com todos os gols no primeiro tempo. Desta maneira, diante da vitória pela sétima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, o Bugre assumiu a liderança do grupo B e despachou o Santos à segunda colocação da chave.

Agora, o Guarani chegou aos dez pontos, dois a mais que o vice-líder Santos, que tem oito e, na noite da última quarta-feira, empatou em 1 a 1 com o Botafogo-SP, na reestreia de Neymar. O Água Santa, por sua vez, continuou na última posição do grupo C, com apenas quatro unidades somadas e saldo negativo de dez gols.

O Guarani tem como próximo compromisso a rival Ponte Preta, às 16h (de Brasília) do domingo (9), no Moisés Lucarelli. O Água Santa também joga no domingo, às 18h30, contra o Palmeiras, no Mané Garrincha, em Brasília, já que o Netuno vendeu seu mando de campo.

OS GOLS

O Guarani inaugurou o marcador aos 12 minutos do primeiro tempo. Nathan Camargo conduziu a bola e, de fora da área, mandou um foguete no ângulo, para balançar as redes de Ygor.

Novamente com uma finalização de fora da área, o Bugre ampliou a vantagem aos 19 minutos. Desta vez, quem acertou o chute foi João Marcelo.

Aos 42 minutos, o Guarani marcou o terceiro gol no duelo em Campinas. A defesa do Água Santa não conseguiu afastar o perigo e João Victor, livre de marcação e dentro da área, não desperdiçou a chance de mandar para dentro do gol.

Nos acréscimos da primeira etapa, aos 46 minutos, o Bugre fechou a conta. O Água Santa pecou na saída de bola, João Marcelo recuperou a posse para os mandantes e passou para Deni Júnior que deslocou o goleiro Ygor.