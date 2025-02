Grêmio perde invencibilidade para o Juventude no Campeonato Gaúcho antes do Grenal

No último teste antes do clássico contra o Internacional, o Grêmio perdeu a invencibilidade no Campeonato Gaúcho. Com atuação apagada, o tricolor foi dominado pelo Juventude e saiu derrotado por 2 a 0 no estádio Alfredo Jaconi, em jogo válido pela quinta rodada do estadual.

Até então, o time do técnico Gustavo Quinteros não havia sofrido gols e acumulava três vitórias e um empate. No entanto, com um time mesclado, focado no clássico de sábado, às 21h, na Arena do Grêmio, viu o Juventude se impor e vencer com autoridade, com gols de Batalla e Jean Carlos, que marcou um golaço de falta.

Apesar da derrota, o Grêmio segue líder do Grupo A, com cinco pontos de vantagem sobre o Guarany, segundo colocado. Já o Juventude vive um grande início de temporada. Com quatro vitórias em cinco jogos, lidera o Grupo C com 12 pontos, registrando seu melhor começo no estadual desde 2016.

O primeiro tempo foi intenso e movimentado, com duas equipes de propostas semelhantes. O Juventude pressionou desde o início e criou boas chances, enquanto o Grêmio enfrentou dificuldades para avançar além do meio-campo. Foi a primeira vez neste Gauchão que o time do técnico Gustavo Quinteros se viu acuado e teve problemas para impor seu jogo.

O Grêmio até criou algumas chances quando conseguiu escapar da marcação, mas Monsalve não teve tranquilidade na finalização. Apesar do domínio, o Juventude pecou na finalização. A equipe chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento.

O visitante voltou para a etapa final com Pavón e Arezo nas vagas de André Henrique e Dodi, ganhando mais velocidade e agressividade. No entanto, o Juventude não se retraiu e soube explorar os erros de passe do adversário para chegar ao ataque.

Com dificuldades para furar a defesa rival, o Grêmio passou a arriscar de fora da área, enquanto o Juventude era mais eficiente quando avançava. A melhor chance até então veio aos 27 minutos, quando Batalla acionou Erick, mas o atacante finalizou cruzado para fora.

Aos 31, o domínio do Juventude foi recompensado. Jean Carlos tocou de letra para Ênio, que cruzou para Erick finalizar. Volpi fez grande defesa, mas Batalla aproveitou o rebote e abriu o placar.

Cinco minutos depois, Jean Carlos cobrou falta da intermediária e acertou o canto alto do goleiro gremista, fechando o placar e garantindo a vitória do Juventude.

Na sexta rodada do Campeonato Gaúcho, o Grêmio enfrenta o Internacional no clássico Grenal, no sábado, às 21h, na Arena do Grêmio. No domingo, o Juventude recebe o São José em Caxias do Sul, às 19h.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 X 0 GRÊMIO

JUVENTUDE - Gustavo; Ewerthon (Reginaldo), Abner (Kawan), Wilker Ángel (Marcos Paulo) e Felipinho; Daniel Giraldo, Jadson e Mandaca (Batalla); Ênio, Erick Farias e Petterson (Jean Carlos). Técnico: Fabio Matias

GRÊMIO - Tiago Volpi; João Lucas, Gustavo Martins, Rodrigo Ely (Jemerson) e Viery; Cuéllar (Villasanti), Dodi (Aravena), Edenílson e Monsalve (Cristaldo); André Henrique (Pavón) e Arezo. Técnico: Gustavo Quinteiros

GOLS - Batalla, aos 31 e, Jean Carlos, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jean Carlos (Juventude); João Lucas, Gustavo Martins e Rodrigo Ely (Grêmio).

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro.

RENDA - R$ 225.649,00

PÚBLICO - 10.218 pagantes.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).