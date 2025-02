Fluminense confirma permanência de Cano até o final de 2026

O Fluminense anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato de Cano. O atacante argentino, que tinha vínculo até o final de 2025, assinou novo acordo com o Tricolor Carioca até o final de 2026.

Contratado no início de 2022 após passagem pelo Vasco, o jogador de 37 anos tem sido um dos principais destaques do Fluminense nos últimos anos.

Ele rapidamente ganhou a titularidade e anotou 44 gols em sua primeira temporada, sendo inclusive o artilheiro do Campeonato Brasileiro daquele ano, com 26 tentos.

Amor ao Tricolor! O 01 renovou seu contrato e fica até o fim de 2026!

Em 2023, Cano manteve o mesmo nível da temporada anterior e seguiu como o principal artilheiro da equipe. Com 40 gols marcados no ano, o argentino foi um dos grandes nomes do Flu na inédita conquista da Libertadores, competição na qual terminou como goleador máximo, com 13 bolas na rede. O argentino foi eleito pelo jornal uruguaio El País o "Rei da América" naquele ano.

Após um 2024 marcado por lesões, ano em que anotou apenas sete gols, o camisa 14 faz um bom início de 2025. Até o momento, ele possui quatro tentos em cinco partidas disputadas.

Ao todo, Cano soma 95 gols e 12 assistências em 178 jogos pelo Fluminense, além dos títulos do Campeonato Carioca (2022 e 2023), da Libertadores (2023) e da Recopa Sul-Americana (2024).

Ele também se tornou o segundo maior artilheiro do clube no século, o terceiro estrangeiro com mais gols, o maior artilheiro da história da equipe em uma temporada e o maior goleador da história do time na Libertadores.