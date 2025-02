Flamengo muda departamento de scout e contrata ucraniano indicado por Boto

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo segue no processo de adaptar o departamento de futebol ao que pensa José Boto e teve mais uma mudança. O clube contratou o ucraniano Andrii Fedchenkov para ser o chefe de scout.

O que aconteceu

O scouting é uma das prioridades de José Boto no Fla. Ele teve sucesso na área em clubes como Benfica e Shakhtar antes de chegar ao rubro-negro para ser diretor.

Andrii estava no Cardiff City desde dezembro de 2023. Ele entrou em acordo com o Flamengo e chega ao Rio nesta quinta-feira para assinar o contrato como head de scouting.

Um nome cotado para o cargo era o de Fernando Mattos. Ele está no Famalicão, mas não houve acordo. Boto e Andrii trabalharam juntos no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e no PAOK, da Grécia. O Fla esperava a liberação dele ao final da janela de transferências, mas já havia iniciado os trabalhos.

Ricardo Perlingeiro, antigo chefe do departamento, foi deslocado para a base. Ele chegou ao Flamengo em julho do ano passado depois de deixar a CBF, onde era coordenador de observações técnicas da base. As informações foram dadas inicialmente por ge e Flazoeiro e confirmadas pelo UOL.