Flamengo anuncia ucraniano como novo gerente de scouting

O Flamengo anunciou nesta quinta-feira a contratação do ucraniano Andrii Fedchenkov como novo gerente de scouting. O profissional já se apresentou ao clube e posou ao lado de José Boto, diretor de futebol do Rubro-Negro.

O ucraniano, fluente em português, será responsável por liderar o departamento de scouting do time carioca. Ele terá como função mapear e indicar possíveis reforços para o elenco profissional do Flamengo, além de reforçar a estratégia do clube na identificação e captação de atletas para as categorias de base.

Com especialização no mercado sul-americano, europeu e japônes, Andrii teve o Cardiff City, do País de Gales, como seu último trabalho. Além disso, ele também soma passagens pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e Paok, da Grécia. O ucraniano trabalhou com Boto nos dois últimos clubes.

Além do português, Fedchenkov também é fluente em inglês, espanhol, russo e ucraniano. O profissional chega para reforçar a gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, eleito presidente do Flamengo pelos próximos três anos.