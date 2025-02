Flamengo anuncia novo representante na Libra

O Flamengo anunciou um novo representante do clube na Liga de Futebol Brasileiro (Libra). Nas redes sociais, a equipe carioca publicou um comunicado que, a partir desta sexta-feira, Marcelo Campos Pinto assumirá a função.

Formado em Direito pela UFRJ, Marcelo foi chefe da Globo Esporte por 15 anos. Era responsável pela gestão de negócios em adquirir direitos de transmissão esportiva, organizava eventos e cuidava do relacionamento da empresa com os clubes e instituições esportivas.

O advogado também fundou a agência Sportsmaster Marketing Esportivo, em parceria com o jornalista Raul Costa Jr. e o economista Fernando Ferreira. A empresa estreou no mercado em 2021, assinando um novo projeto de mídia do Campeonato Carioca.

"Com sua expertise e profundo conhecimento do setor, Marcelo Campos Pinto contribuirá para o posicionamento estratégico do Flamengo na Libra, reforçando o compromisso do clube com a valorização e o desenvolvimento do futebol brasileiro", conclui o comunicado.

Formado por 15 clubes, a Libra tem um contrato exclusivo com o Grupo Globo (Globo, SporTV e Premiere) pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Com um contrato válido de 2025 até 2029, o grupo vendeu os seus ativos por R$ 1.3 bilhão de reais, além de 40% da receita líquida obtida no pay-per-view.