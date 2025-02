Filipe Luís evita falar em time alternativo após goleada do Flamengo pelo Carioca

O Flamengo goleou a Portuguesa-RJ, na noite desta quarta-feira, por 5 a 0, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. Após o apito final, o técnico Filipe Luís evitou falar em time alternativo, mesmo sem utilizar os titulares.

"É muito difícil falar em time alternativo com o time que entrou em campo hoje. O time é muito forte, pode bater de igual para igual com o time que jogou a final. Estou dando minutos para todo mundo. Eles estão me deixando com dor de cabeça. Como vou falar de time reserva ou alternativo com De Arrascaeta, Juninho, Luiz Araújo e Everton Cebolinha? Serve para eles se desenvolverem e me deixarem com dor de cabeça", disse Filipe Luís em entrevista coletiva.

Para esta partida, Filipe Luís optou por deixar todos os titulares na vitória sobre o Botafogo, no último domingo, pela Supercopa do Brasil, no Rio de Janeiro.

Nesta quarta-feira, o Flamengo abriu o placar com Juninho na reta final do primeiro tempo. O Rubro-negro deslanchou na segunda etapa e ampliou com Luiz Araújo, De Arrascaeta, Matheus Gonçalves e Wallace Yan.

"Para o treinador, é sempre importante ter opções, ter concorrência entre eles, para que possam competir pela posição, pela vaga no time. Que eles falem no campo e quem quebra a cabeça sou eu. A gestão quem faz sou eu, os problemas quem resolve sou eu, mas é muito bom ter essas opções", acrescentou.

Com a vitória, o Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Carioca, com 13 pontos conquistados. A equipe volta a campo neste sábado, às 16h30 (de Brasília), quando encara o Fluminense, pela nona rodada do Estadual, no Maracanã.