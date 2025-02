Filho de Dorival Jr. vai a treino do São Paulo observar convocáveis para a Seleção

A reapresentação do São Paulo contou com uma ilustre presença nesta quinta-feira. O auxiliar técnico de Dorival Júnior, Lucas Silvestre, esteve no CT da Barra Funda para observar jogadores convocáveis para a Seleção Brasileira.

A comissão técnica da Seleção já havia marcado presença na reestreia de Neymar pelo Santos, na última quarta, contra o Botafogo-SP, na Vila Viva Sorte, e aproveitou a passagem por São Paulo para visitar o CT da Barra Funda.

Embora essas visitas e monitoramentos sejam constantes por parte da Seleção Brasileira, muitas vezes indo a jogos que não contam com possíveis convocados, alguns nomes do São Paulo estão no radar de Dorival Júnior e seus auxiliares.

Pablo Maia já foi convocado para a Seleção Brasileira e agora, recuperado de uma grave lesão, pode voltar a receber uma oportunidade com a Amarelinha. Alisson, Lucas Moura, Oscar e Wendell também estão sendo acompanhados de perto pela comissão técnica do Brasil.

Vale lembrar que Lucas Silvestre, que, além de auxiliar técnico, é filho de Dorival Júnior, trabalhou no São Paulo até o início de 2024, quando seu pai recebeu o convite para assumir o comando da Seleção Brasileira.