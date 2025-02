Facundo revê Corinthians que 'destruiu' e tenta se firmar no Palmeiras

Provável titular do Palmeiras no Dérbi desta quinta-feira (6), Facundo Torres reencontra o Corinthians pouco menos de quatro anos após "destruir" o principal rival do seu atual clube.

Boas lembranças

Facundo Torres enfrentou o Corinthians duas vezes em 2021. Revelado na base do Peñarol, ele era um dos principais jogadores da equipe na Sul-Americana daquele ano, quando o clube uruguaio caiu na chave do time paulista.

O Peñarol venceu o Corinthians nos dois jogos com Facundo em boa forma. A então promessa não marcou nenhum gol nos triunfos por 4 a 0 e 2 a 0, mas contribuiu com jogadas de efeito e deu muito trabalho para a defesa corintiana.

Facundo tinha nomes conhecidos do futebol brasileiro ao seu lado naquele Peñarol. A equipe contava com Piquerez (hoje no Palmeiras), Jesús Trindade (ex-Atlético-MG), Terans (ex-Fluminense e Athletico), Canobbio (hoje no Fluminense) e Damián Musto (ex-Internacional).

Facundo Torres em ação durante jogo entre Corinthians e Peñarol na Sul-Americana Imagem: Alexandre Schneider/Getty Images

A venda para o exterior não demorou muito. Em janeiro de 2022, Facundo Torres foi vendido ao Orlando City por 8,5 milhões de euros (R$ 51,3 milhões).

Facundo tenta se firmar em novo esquema

O Palmeiras deve ir a campo contra o Corinthians com a mesma formação que venceu o Guarani no final de semana. Facundo Torres dividiu o ataque com Estêvão e Maurício na goleada por 4 a 1.

O uruguaio tenta se firmar em uma nova alternativa testada por Abel Ferreira. Com Flaco López em baixa e Thalys ainda se adaptando ao profissional, o Palmeiras deve jogar novamente sem um centroavante no esquema com três atacantes.

Dois nomes têm vaga garantida. Com Raphael Veiga de volta à boa forma no meio, Maurício foi adiantado para o ataque e é titular absoluto ao lado de Estêvão, restando apenas um espaço no setor ofensivo, preenchido por Facundo na última partida.

Contratado pelo Palmeiras nesta janela, Facundo tem quatro jogos na temporada. O uruguaio marcou o gol palmeirense na derrota para o Novorizontino e foi testado pela primeira vez no time titular na rodada passada.

Facundo Torres, do Palmeiras, comemora após marcar contra o Novorizontino, pelo Paulistão Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

