Fã e amigo de Neymar, Falcão revela missão de convencê-lo a renovar com o Santos

Um dos maiores jogadores da história do futsal, Falcão marcou presença na Vila Belmiro nesta quarta-feira para acompanhar de perto a reestreia de Neymar no Santos. O ex-jogador é amigo pessoal do atacante e revelou que vai tentar convencê-lo a ficar por mais tempo no Peixe.

"Ver o Neymar voltando para o Santos, com o tamanho que ele está hoje, eu consigo diferenciar o amigo do fã. Hoje estou aqui como fã. Nossa expectativa é convencer ele a ficar mais tempo, que ele fique até a Copa. Nada de seis meses. Eu, como amigo e fã, vou tentar convencê-lo a ficar por mais tempo. Ele tem carinho aqui. É um fenômeno do Brasil. Que as lesões fiquem para trás", disse.

Neymar está de volta ao Santos após 12 anos. O atacante assinou um vínculo válido até o final de junho com o Alvinegro Praiano.

O jogador de 33 anos reestreou nesta quarta-feira, no empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

O astro entrou logo na volta do intervalo, no lugar de Gabriel Bontempo. Dentro de campo, o camisa 10 mostrou muita vontade. Ele participou bastante das ações ofensivas, distribuiu bons passes e quase marcou em um chute de canhota, mas parou em defesa do goleiro.

O Santos de Neymar volta a campo no próximo domingo, quando visita o Novorizontino, pela oitava rodada do Estadual. A bola rola no gramado do Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi a partir das 16 horas (de Brasília).