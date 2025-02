Ex-Santos, Rwan Cruz desembarca no Rio de Janeiro para assinar com o Botafogo

Ex-Santos, Rwan Cruz desembarcou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira, para assinar com o Botafogo. O jogador de 23 anos estava defendendo o Ludogorets, da Bulgária, desde o começo de 2024.

"Muito feliz de estar aqui representando esse grande clube, que é o Botafogo. É um dos dias mais felizes da minha vida. Estou realizado", disse Rwan Cruz logo após o desembarque.

? #DiaDeFogo ? ? Hoje

?? 21h45

? Moça Bonita

?? Campeonato Carioca

? Nova Iguaçu x Botafogo

? SporTV e Premiere

??Pré-jogo, narração e pós-jogo na Botafogo TV Apresentado por @vbet_brasil pic.twitter.com/fvyglTI9Nc ? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 6, 2025

Revelado pelo Santos em 2022, Rwan Cruz ainda defendeu o Vasco antes de se transferir para o Ludogorets, em janeiro de 2024. Na Bulgária, o atacante marcou 28 gols e deu 12 assistências, em 82 jogos. Ainda foi campeão do Campeonato Búlgaro (2023/24) e da Supercopa da Bulgária (2024).

Segundo o jornal O Dia, o Botafogo desembolsou cerca de R$ 43,8 milhões de reais para fechar a contratação de Rwan Cruz.

"Já vinha atuando, já tinha feito dois ou três jogos oficiais pelo Ludogorets, mas ainda estou me adaptando, porque tivemos uma pequena pré-temporada agora no começo. Em questão de posição, isso vai depender do treinador. Eu me conheço bem, me sinto muito adaptado para jogar em diferentes lugares, vai depender do critério do treinador", comentou o atacante.

O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), quando visita o Nova Iguaçu, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Moça Bonita. O Glorioso ocupa a 7ª posição, com nove pontos conquistados.