Estêvão chora após perder pênalti, e Hugo provoca torcedores do Palmeiras

O primeiro Palmeiras x Corinthians de 2025, válido pela sétima rodada do Paulistão, contou com um final eletrizante. Estêvão, nos acréscimos, teve seu pênalti defendido por Hugo Souza, que garantiu o empate em 1 a 1, no Allianz Parque, nesta quinta-feira. Ao fim da partida, o jovem de 17 anos chorou e foi amparado por companheiros. Do outro lado, o herói corintiano provocou torcedores palestrinos presentes atrás do gol.

Após o apito final, Estêvão foi ao chão, desferiu tapas no gramado e chorou, colocando as mãos no rosto. Pouco depois, foi consolado por Augustín Giay e Maurício, autor do gol do Palmeiras. Ryan, meio-campista do Corinthians que cometeu o pênalti no jovem palmeirense, também apareceu rapidamente para dar suporte.

Hugo Souza, por sua vez, apontou para o escudo do Corinthians em sua camisa, enquanto encarava torcedores do Palmeiras, que estavam presentes atrás do Gol Sul do Allianz Parque. Além disso, o arqueiro corintiano saiu da meta e continuou as provações, destacando o emblema corintiano em direção à torcida.

O lance em questão ocorreu aos 44 minutos do segundo tempo. Ryan derrubou Estêvão, que enfileirou três dribles dentro da área, e o árbitro marcou a penalidade. Na cobrança, o palmeirense teve o chute rasteiro defendido por Hugo Souza.

O empate no Allianz Parque colocou o Palmeiras de volta na segunda posição do grupo D, com 12 pontos, empatado com a Ponte Preta. Enquanto o Corinthians chegou aos 19 pontos e se mantém na primeira colocação do grupo A.

Tanto Palmeiras como Corinthians voltam a entrar em campo no domingo. O Verdão viaja até Brasília para enfrentar o Água Santa, no Mané Garrincha, pela oitava rodada. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília). O Timão duela com o São Bernardo, na Neo Química Arena, às 20h30.