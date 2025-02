ESPN prepara mais uma gigante cobertura do Super Bowl

Os holofotes do mundo esportivo já estão voltados para Nova Orleans para a 59ª edição do Super Bowl. A grande final da NFL terá Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles disputando o título, e o evento também será um prato cheio para os fãs do rap norte-americano com um show de Kendrick Lamar.

A partida terá exibição ao vivo da ESPN 2 e Disney+ a partir de 20h30 (de Brasília).

A ESPN estará em peso em Nova Orleans para a cobertura do evento. A emissora fará a exibição ao vivo do confronto juntamente com o Disney+ e terá Fernando Nardini, Conrado Giulietti e Paulo Antunes, que fará sua 14ª edição in loco do evento, no Superdome para a transmissão da partida.

O dia do Super Bowl será especial para a programação da ESPN 2 com mais de 6h de grade ao vivo dedicadas à partida. O esquenta para o confronto começa às 18h30, com o 'SportsCenter Abre o Jogo' de 1h30 comandado por Ari Aguiar ao lado de Antony Curti, Eduardo Zolin, Weinny Eirado, Karize Brum e do time que estará direto de Nova Orleans. A transmissão diretamente dos Estados Unidos começa às 20h, com a entrada das duas equipes.

Logo após a entrega do troféu Vince Lombardi, o "League de Passe" entra no ar com um debate pós-jogo promovido entre os especialistas da modalidade Ari Aguiar, Antony Curti, Deivis Chiodini e a equipe presente no Superdome.

Além da transmissão da partida, o Disney+ promoverá pela primeira vez uma Watch Party para o Super Bowl na cidade de São Paulo. A festa celebra o grande jogo que encerra a temporada da maior liga de futebol americano do mundo e será aberta ao público. O evento acontecerá na Vila Madalena no dia 9 de fevereiro nos bares Ômadá e Posto 6, dois dos pontos mais tradicionais da região. Cada local representará uma das equipes finalistas com a proposta de criar uma verdadeira batalha de torcidas, ambientando cada bar com elementos visuais e decorativos que homenageiam as equipes e celebram o confronto histórico.