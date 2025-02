Em semana 'pesada', Novorizontino visita o embalado São Bernardo pelo Paulistão

O calendário apertado fez o Novorizontino enfrentar uma semana 'pesada' e irá para o seu terceiro jogo em sete dias. O time dirigido por Eduardo Baptista visita o embalado São Bernardo, nesta quinta-feira, às 19h, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Na última sexta-feira, o time de Novo Horizonte venceu o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, e na segunda-feira, encarou o Corinthians em jogo adiantado da 11ª rodada e foi derrotado por 1 a 0. O time soma nove pontos e está na vice-liderança do Grupo C.

Do outro lado, o São Bernardo vem fazendo mais um Estadual forte. É o líder do Grupo D, com 15 pontos e está entre os primeiros colocados da competição. Na última rodada, venceu a Inter de Limeira, por 2 a 1, fora de casa.

O técnico Ricardo Catalá não deve promover muitas mudanças no São Bernardo. A única ausência será o zagueiro Matheus Salustiano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Pedro Carrerete será acionado para compor a linha defensiva.

No mais, o treinador tem como preocupação somente o desgaste físico devido à maratona de jogos. Ele tem realizado alguns rodízios nos setores e deve mandar a campo o que tem de melhor, com uma escalação semelhante ao jogo do Santos, quando venceu por 3 a 1, de virada.

O cansaço do Novorizontino pesa mais para o técnico Eduardo Baptista. Ele deve promover uma rodagem no elenco, visando a condição física e a preocupação com lesões musculares. De certo, será a ausência do ala Waguininho, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Corinthians.

Reverson e Patrick Brey disputam a vaga entre os 11 titulares. O técnico ainda tem Lucca, Igor Formiga e Oscar Ruíz em transição física, que podem ser as novidades entre os relacionados.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO X NOVORIZONTINO

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hélder, Pedro Carrerete e Augusto; Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Pará; Léo Jabá, Guilherme Queiroz e Fabrício Daniel. Técnico: Ricardo Catalá.

NOVORIZONTINO - Jordi; Rafael Donato, César Martins e Patrick; Rodrigo Soares, Willian Farias, Marlon e Patrick Brey; Airton, Robson e Pablo Dyego. Técnico: Eduardo Baptista.

ÁRBITRO - Gabriel Henrique Meira Bispo.

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo (SP).