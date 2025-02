Elenco do Santos folga após reestreia de Neymar e volta aos treinos nesta sexta-feira

O elenco do Santos ganhou um dia de folga após o empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista, jogo este que marcou a reestreia do astro Neymar. Os atletas retornam aos treinos na manhã desta sexta-feira.

A reapresentação está agendada para as 8h30 (de Brasília). Já as atividades no CT Rei Pelé terão início a partir das 9h30. O Peixe dará início à preparação para enfrentar o Novorizontino, pela oitava rodada do Estadual.

A equipe alvinegra conta com o retorno do técnico Pedro Caixinha. O português estava suspenso na última partida e foi substituído pelo auxiliar Pedro Malta. Nos últimos dias, ele ainda passou por um procedimento cirúrgico de descolamento de retina do olho esquerdo.

Além do comandante, o zagueiro Zé Ivaldo, que cumpriu suspensão diante do Botafogo-SP, está de volta. Em contrapartida, o lateral esquerdo Gonzalo Escobar recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca o Santos.

O grupo trabalha nesta sexta e também no sábado antes de viajar a São José do Rio Preto, cidade próxima a Novo Horizonte, onde será disputado o duelo contra o Novorizontino. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) de domingo no Estádio Jorge Ismael de Biasi.

O Santos ainda não conseguiu deslanchar no Paulistão, apesar de liderar o Grupo B, com oito pontos. Foram apenas duas vitórias até aqui, além de dois empates e três derrotas.

O time ainda pode perder a ponta da chave caso o Guarani derrote o Água Santa nesta quinta-feira, no Brinco de Ouro, em Campinas.